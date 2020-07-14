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Серия Black Shark по праву считается уникальной. Компания Xiaomi стала родоначальником направления игровых смартфонов, которые сочетают невероятную мощь с самыми последними техническими фишками. Можно сказать, что этот аппарат находится на пике возможностей. Давайте изучим, что может предложить современный игровой телефон:

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Собственная система жидкостного охлаждения, позволяющая избежать троттлинга даже после долгих часов интенсивной игры

Невероятно быстрая зарядка на 65 Вт, не имеющая аналогов среди конкурентов

90-Гц дисплей, изображения на котором кажутся «живыми»

Продвинутая 64-Мп основная камера

Аккумулятор ёмкостью 4720 мАч

Самый мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865, производительность которого настолько велика, что в данный момент нет ни одной игры, способной заставить вас снижать настройки графики

12 Гб оперативной памяти и 256 Гб накопитель, позволяющий забыть о лагах и подвисаниях, а также о проблемах со свободным пространством

Кроме того, перед нами версия 5G, позволяющая получить максимальную скорость интернета в странах, где уже доступная данная технология.

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Ещё недавно Black Shark 3 стоил 74 тысячи рублей. Сегодня на площадке Aliexpress его акционная стоимость составляет 51 тысячи рублей. Таким образом только последняя скидка составила 23 тысячи. Кроме того, у вас есть возможность получить 500 рублей за стандартный купон покупателя и 1 700 рублей за покупку от 22 тысяч у данного продавца. Ссылка на смартфон.