Стоимость Xiaomi Black Shark 3 снизилась на 25 000 рублей – самый быстрый игровой смартфон 2020 года по лучшей цене на рынке
Серия Black Shark по праву считается уникальной. Компания Xiaomi стала родоначальником направления игровых смартфонов, которые сочетают невероятную мощь с самыми последними техническими фишками. Можно сказать, что этот аппарат находится на пике возможностей. Давайте изучим, что может предложить современный игровой телефон:
реклама
- Собственная система жидкостного охлаждения, позволяющая избежать троттлинга даже после долгих часов интенсивной игры
- Невероятно быстрая зарядка на 65 Вт, не имеющая аналогов среди конкурентов
- 90-Гц дисплей, изображения на котором кажутся «живыми»
- Продвинутая 64-Мп основная камера
- Аккумулятор ёмкостью 4720 мАч
- Самый мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865, производительность которого настолько велика, что в данный момент нет ни одной игры, способной заставить вас снижать настройки графики
- 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб накопитель, позволяющий забыть о лагах и подвисаниях, а также о проблемах со свободным пространством
- Кроме того, перед нами версия 5G, позволяющая получить максимальную скорость интернета в странах, где уже доступная данная технология.
Ещё недавно Black Shark 3 стоил 74 тысячи рублей. Сегодня на площадке Aliexpress его акционная стоимость составляет 51 тысячи рублей. Таким образом только последняя скидка составила 23 тысячи. Кроме того, у вас есть возможность получить 500 рублей за стандартный купон покупателя и 1 700 рублей за покупку от 22 тысяч у данного продавца. Ссылка на смартфон.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила