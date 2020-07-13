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Watch Dogs Legion является одной из самых ожидаемых игр 2020 года. Она должна выйти 20 октября текущего года. Игра только начала поступать бета-тестерам, которые активно ищут ошибки и недоработки. Одновременно с этим рабочий билд попал в руки ребятам из Digital Foundry. Эксперты не только смогли изучить игровой мир и механику предстоящего хита от Ubisoft, но и протестировали его оптимизацию.

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Что же, для всех поклонников серии у нас есть плохие новости. Даже видеокарта GeForce RTX 2080 Ti оказалась неспособна вытянуть стабильные 60 fps в разрешении 1080р. Настройки графики пришлось понижать до средне-высоких, поскольку с такой видеокартой было бы просто странно снижать разрешение дисплея. Отметим, что подобные проблемы наблюдались при включении трассировки лучей. О том, насколько игра оптимизирована без активации подобной технологии, не сообщается.

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В этой ситуации важно понимать, что в релизной версии всё может измениться. Однако случится это может только при условии добавления в Watch Dogs Legion ИИ от NVIDIA – DLSS 2.0. Уже известно, что новая технология способна значительно улучшить качество картинки без влияния на производительность. В данный момент неясно, получит ли новая игра DLSS 2.0 или геймерам придётся выбирать между трассировкой лучей и комфортными 60 fps на довольно низком для флагманской видеокарте разрешении 1080р.