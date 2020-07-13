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В данный момент самой быстрой массовой видеокартой NVIDIA считается GeForce RTX 2080 Ti. Уже почти год ходят слухи о том, что производитель планирует выпустить разогнанную версию данной модели, которая должна принести ещё более внушительные показатели, позволив в рамках текущего поколения добиться очень впечатляющих результатов. Это неанонсированная GeForce RTX 2080 Ti Super. точных данных о видеокарте до сих пор не было, однако сегодня она появилась в тесте Geekbench 5.

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На самом деле эксперты разделились во мнении, что перед нами, вариант действующего флагмана с приставкой «Super» или ещё одна модель Titan RTX. Вторая версия смотрится нереалистично, поэтому давайте отметём её на начальной стадии. Можно утверждать с полной уверенностью, что карта не имеет ничего общего со следующим поколением на архитектуре Ampere.

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Итак, нам известно, что новая видеокарта имеет 72 потоковых процессора с 4 608 ядрами CUDA. Тактовая частота ядра равнялась 1.64 ГГц. Шина определена как 144-битная, но, скорее всего, это ошибка. 12 Гб GDDR6 работали на 14 Гбит/с. Фактически перед нами Titan RTX с уменьшенным в 2 раза количеством памяти. Что до обычной RTX 2080 Ti, то там меньше ядер (68 SM и 4 352 CUDA) и ниже пропускная способность памяти.

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RTX 2080 Ti Super была протестирована в ноутбуке Razer Blade. Что любопытно, там она показала такую же производительность, как и настольная RTX 2080 Ti. Есть большие сомнения, что подобная карта выйдет в настольном сегменте, но в ноутбуках она вполне может появиться в самое ближайшее время.