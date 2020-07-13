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Время от времени в сети появляются ссылки на закачку той или иной версии прошивки для ограниченного количества смартфонов. Как правило, это дорогие телефоны, стоимость которых уходит далеко за 500 долларов. Однако большинство мобильников китайской компании – это бюджетные и средне-бюджетные аппараты, которые стоят 150-300 долларов. Если повезёт, обновление для них выходит с большим опозданием. Чаще всего это происходит спустя месяцы.

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Сегодня мы хотим представить нашим читателям полный список из более чем двадцати устройств, которые здесь и сейчас можно обновить до MIUI 12 на Android 10. Важно учитывать, что перед нами стабильная версия, которая не относится к числу закрытых или находящихся в тестовом виде. Она полнофункциональная. Её можно загрузить здесь и сейчас, получив новенькую версию раньше остальных.

Смартфон Ссылка Смартфон

Ссылка

Mi 10

Ссылка

Redmi K30 Pro Zoom

Ссылка

Mi 10 Pro

Ссылка

Redmi K30 4G

Ссылка

Mi 10 Lite Zoom

Ссылка

Mi 9 Transparent/Explorer Edition

Ссылка

Mi 9

Европейская Mi 10 Lite (Youth Edition)

Ссылка

Mi 9 Pro 5G

Ссылка

Redmi K30 5G Racing Edition

Ссылка

Mi 9T

Европейская Redmi K20 Pro Premium

Ссылка

Mi 9T Pro

Европейская Redmi 10X 4G

Ссылка

Redmi K20

Ссылка

Redmi Note 8 Pro

Ссылка

Redmi K20 Pro

Ссылка

Redmi Note 8

Ссылка

Redmi K30 5G

Ссылка

Mi Max 3

Ссылка





Redmi K30i 5G

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Выше размещён список устройств. Если вы нашли в списке ваш телефон, жмите на скачку. Также важно помнить, что чаще всего это китайская версия, в которой есть только английский язык. Многих продвинутых пользователей данный факт не беспокоит. Также ниже есть таблица, в которой вы можете найти информацию о том, когда на то или иное устройство выйдет глобальная или российская версия обновления.