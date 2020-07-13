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Полный список смартфонов Xiaomi, на которые уже можно скачать стабильную версию MIUI 12 на Android 10 – ссылки на закачку прилагаются

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Время от времени в сети появляются ссылки на закачку той или иной версии прошивки для ограниченного количества смартфонов. Как правило, это дорогие телефоны, стоимость которых уходит далеко за 500 долларов. Однако большинство мобильников китайской компании – это бюджетные и средне-бюджетные аппараты, которые стоят 150-300 долларов. Если повезёт, обновление для них выходит с большим опозданием. Чаще всего это происходит спустя месяцы. 

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Сегодня мы хотим представить нашим читателям полный список из более чем двадцати устройств, которые здесь и сейчас можно обновить до MIUI 12 на Android 10. Важно учитывать, что перед нами стабильная версия, которая не относится к числу закрытых или находящихся в тестовом виде. Она полнофункциональная. Её можно загрузить здесь и сейчас, получив новенькую версию раньше остальных. 

Смартфон Ссылка Смартфон
 Ссылка
Mi 10
Ссылка
 Redmi K30 Pro Zoom
Ссылка
Mi 10 Pro
Ссылка
 Redmi K30 4G
Ссылка
Mi 10 Lite Zoom
Ссылка
 Mi 9 Transparent/Explorer Edition
Ссылка
Mi 9
Европейская  Mi 10 Lite (Youth Edition)
Ссылка
Mi 9 Pro 5G
Ссылка
 Redmi K30 5G Racing Edition
Ссылка
Mi 9T
Европейская  Redmi K20 Pro Premium
Ссылка
Mi 9T Pro
Европейская  Redmi 10X 4G
Ссылка
Redmi K20
Ссылка
 Redmi Note 8 Pro
Ссылка
Redmi K20 Pro
Ссылка
 Redmi Note 8
Ссылка
Redmi K30 5G
Ссылка
 Mi Max 3
Ссылка


Redmi K30i 5G
Ссылка
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Выше размещён список устройств. Если вы нашли в списке ваш телефон, жмите на скачку. Также важно помнить, что чаще всего это китайская версия, в которой есть только английский язык. Многих продвинутых пользователей данный факт не беспокоит. Также ниже есть таблица, в которой вы можете найти информацию о том, когда на то или иное устройство выйдет глобальная или российская версия обновления.

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