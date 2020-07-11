Официальная российская цена HUAWEI P30 упала на 15 тысяч рублей – мощный процессор, продвинутая камера и подарок на 6 000 рублей
HUAWEI P30 небезосновательно считается одним из самых лучших смартфонов 2019 года. Он сочетает высокую производительность, невероятную камеру и свежий современный дизайн. Долгое время данный аппарат продавался по цене от 46 тысяч рублей. Даже тогда было много желающих его купить. Сейчас же стоимость новенького HUAWEI P30 упала более чем на 14 тысяч рублей, составив всего 32 тысячи.
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Что любопытно, после того как смартфон опустился на столь внушительную сумму, было принято решение ещё больше подстегнуть продажи. Теперь вместе с ним идёт ни один, а целых два подарка. Первый – это продвинутый фитнес-браслет HUAWEI BAND 4 PRO, который может похвастать огромным количество умных функций. Второй – беспроводной монопод-штатив HUAWEI AF15. Стоит отметить, что первый подарок оценивается в 4 000 рублей, а второй в 2 000.
Предложение действительно уникальное. Особенно важно учесть, что товар продаётся в официальном интернет-магазине компании HUAWEI. Это не серый товар, а значит у вас будет полная гарантия и поддержка. Единственной проблемой может быть отсутствие сервисов Google. Есть несколько способов исправить небольшое неудобство. Один из них предлагает сам производитель. Ознакомьтесь с ним, если вы планируете купить себе новенький HUAWEI P30.
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