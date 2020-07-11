Представлены 3 материнские платы на чипсете AMD B550 с флагманскими характеристиками и ценой от 100 долларов
С выходом материнских плат на новом чипсете AMD B550 у пользователей появилась возможность собрать современную систему на относительно недорогой плате. Многие производители воспользовались ситуацией, предлагая дорогие модели, стоимость которых стартует с 200 долларов и выше. Есть также бюджетные платы, которые получили значительно урезанные потенциал по сравнению со старшими моделями. И в том и в другом случае нам предлагают компромисс.
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Как стало известно, один из самых крупных китайских производителей материнских плат – Colorful представил несколько материнок на чипсете B550 по очень привлекательным ценам. Что любопытно, цена на многие модели стартует со 120 долларов, а вот характеристики подстать флагманским платам. Давайте изучим ассортимент компании:
- CVN B550M GAMING FROZEN V14
- CVN B550M GAMING PRO V14
- Battle-AX B550M-HD PRO v14
Первые две получили поддержку PCIe 4.0, гигабитный интернет, память DDR4-4000 на четыре слота общим объёмом до 128 Гб, 10-фазную VRM, три порта USB 3.2 Gen 1 (Type-A), один USB 3.2 Gen 1 Type-C и два USB 2.0. Также полную поддержку технологии Surround 7.1. Все три платы выполнены в форм-факторе micro-ATX, а первая даже получила активное охлаждение для чипсета.
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Что до стоимости, то первая будет предлагаться за 126 долларов, вторая за 121 доллар, а за третью попросят чуть более 100 долларов, однако вышеперечисленные характеристики для неё не актуальны, поскольку она имеет 6-фазную VRM и до 64 Гб оперативной памяти DDR4-3200. Точной даты начала продаж нет. Будем надеяться столь выгодное предложение попадёт на российский рынок уже в ближайшие месяцы.
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