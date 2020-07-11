Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В данный момент линейка процессоров Comet Lake-S полностью выпущена на рынок. В продаже есть как производительный 10-ядерный Core i9-10900К, так и дешёвая 4-ядрная модель – Core i3-10100. Если вы собираете игровой компьютер, то наиболее простые модели не подойдут. Стоит обратить внимание на что-то подороже. Пожалуй, наиболее интересным выбором можно назвать 6-ядерный Core i5-10400F. Это процессор с отключённой графикой, что позволяет купить его на несколько десятков долларов дешевле. В нашем случае игровой компьютер на встроенной графике не имеет смысла.

реклама

С другой стороны – конкурентом для него является 6-ядерный Ryzen 5 3600, изрядно подешевевший за последние полгода. Что выбрать, какой из чипов способен предложить оптимальное соотношение между производительностью и ценой? Эти и многие другие вопросы волнуют многих наших читателей. Сегодня на них попробуют ответить ребята с сайта Benchmark, которые провели тестирование как в играх, так и в синтетике. Давайте структурируем результаты в виде выводов:

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

реклама

реклама

реклама

Игры . Оба чипа идут вровень. Есть проекты, в которых заметно преимущество синих, в других –лидирует красный чип. Полный паритет.

. Оба чипа идут вровень. Есть проекты, в которых заметно преимущество синих, в других –лидирует красный чип. Полный паритет. Синтетика . Здесь с небольшим отрывом вперёд выбивается Ryzen 5 3600. Отрыв небольшой. Это значит, что при использовании другой видеокарты, памяти с меньшими тактовыми частотами и просто кривыми настройками разница будет незаметна.

. Здесь с небольшим отрывом вперёд выбивается Ryzen 5 3600. Отрыв небольшой. Это значит, что при использовании другой видеокарты, памяти с меньшими тактовыми частотами и просто кривыми настройками разница будет незаметна. Рабочие задачи. На этот раз отставание Core i5-10400F заметно невооружённым взглядом. Процессор от Intel слабоват в многоядерных тестах и задачах, ориентированных на сложные подсчёты или рендеринг. Хотя, в реальной жизни разницы не будет.

Какой же вывод? Если вы планируете собирать компьютер с нуля, можно выбрать любой из представленных процессоров. Здесь стоит обратить внимание на цену материнской платы, которая способна прибавить лишние 70 долларов. Если же у вас есть под рукой недорогая материнская плата на AM4, то здесь и думать нечего, Ryzen 5 3600 будет служить вам верой и правдой. А вот с Core i5-10400F такой финт не выйдет, ведь он построен на новом сокете LGA 1200.