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Сотрудник Valve рассказал о причинах отмены Half-Life 3 и Left 4 Dead 3, а также поделился информацией об их дальнейшей судьбе

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Миллионы фанатов по всему миру много лет ждали продолжения культовых серий Half-Life 3 и Left 4 Dead 3. Недавно вышла книга за авторством Джеффа Кейли, длительное время работавшего в Valve, со страниц которой стало известно не только о причинах отмены этих игр, но и о том, какая судьба их ждёт в будущем.

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Если резюмировать слова Джеффа Кейли, то разработчик стал заложником успеха предыдущих игр. Миллионы фанатов, уникальный сеттинг и своя игровая вселенная – всё это и многое другое тут же подняли планку ожидания на неимоверную высоту. По факту же, Valve просто не знала, в каком направлении двигаться дальше. 

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В итоге было принято решение выпустить игровой движок, который будет способен реализовать все творческие планы сценаристов и устроит руководство студии. К сожалению, Source 2 не стал идеальным движком, о котором грезила Valve. Создание Half-Life 3 и Left 4 Dead 3 буксовало. Кроме проблем со сценарием были сложности с технической реализацией. Над проектами работали разные команды, каждая из которых так и не добилась существенных результатов. 

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Недавно была выпущена игра Half-Life Alyx. Она не стала тем проектом, который ждали поклонники серии. Однако, по словам Джеффа Кейли, команда уверена, что следующим большим проектом станет продолжение одной из культовых серий. Разработчики как никогда уверены в успехе. Они не боятся экспериментировать, а главное – первая попытка оказалась удачной. Valve попытается развить успех. Будем надеяться, что студия выпустит полноценную игру, а не очередную игрушку для VR. Джефф не обладает точной информацией на этот счёт, но полагает, что Half-Life 3 и Left 4 Dead 3 однозначно появятся. 

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