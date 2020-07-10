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Одним из наиболее популярных смартфонов Xiaomi первой половины 2019 года стал Redmi Note 7 и его версия Note 7S. По большому счёту этот телефон совершил небольшую революцию, запустив цепную реакцию среди производителей. Уже спустя несколько месяцев десятки устройств могли похвастать 48-Мп камерой, а к концу года 2019 камеры доросли до 64 Мп и даже до 108.

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Несмотря на то, что смартфон далеко не старичок, у него проблемы с получением новых обновлений и прошивок. Как стало известно Xiaomi начала рассылку последней версии MIUI 11 на базе Android 10. К сожалению, прошивка далеко не новая, о том, когда выйдет версия на MIUI 12, ничего не известно. Но сейчас аппарат хотя бы начал получать Android 10.

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Сообщается, что первыми прошивку получат пользователи из Индии. Тестирование пройдёт около двух недель. Прямо сейчас MIUI 11 на Android 10 распространяется среди случайных владельцев данных телефонов. Как только выяснится, что ошибок нет, новое обновление станет более массовым, а следом за этим выйдет глобальная версия для европейского рынка. Указывается, что текущая версия прошивки имеет номер V11.0.2.0 QFGINXM. Качать вручную эту версию жителям других регионов не рекомендуется. Основным языком там установлен хинди, хотя английский тоже есть.