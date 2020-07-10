Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На данный момент стоимость Epic Games оценивается в 7 миллиардов долларов. Это очень немалая сумма, которая отражает веру инвесторов в способности компании генерировать огромные деньги. Одним из наиболее бурных направлений бизнеса Epic Games является собственный магазин цифровых игр. Сложно сказать, насколько он прибыльный, ведь долгое время компания тратила неимоверное количество денег на выплаты разработчикам игр. Эксклюзивы и бесплатные раздачи стоят недёшево.

реклама

На самом деле «дойной коровой» Epic Games является многопользовательский шутер Fortnite. Он то и дело бьёт рекорды посещаемости, позволяя компании не задумываясь развивать сторонние проекты. Как стало известно, Sony купила небольшой пакет акций Epic Games на 250 миллионов долларов.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Эксперты указывают, что это слишком мало, чтобы диктовать свои условия (1.4%), но такие действия никогда не совершаются просто так. Есть мнение, что перед нами начало долговременного сотрудничества между самым крупным производителем консолей и владельцем самой популярной франшизы среди Королевских битв. Получить Fortnite в эксклюзивное пользование для приставки PlayStation 5 у Sony явно не выйдет, но дать покупателям новой консоли некие уникальные предметы – вполне реально.

Не стоит забывать о том, что именно Epic Games принадлежит популярный движок Unreal Engine, пятая версия которого принесёт множество продвинутых функций.