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Когда компания Xiaomi создаёт новую прошивку, ей приходится ориентироваться на множество факторов. В первую очередь это количество проданных устройств. Если аппарат неактуальный, то получит прошивку в последнюю очередь. Кроме того, стоит помнить и о годе выпуска. Получив новое обновление на старый телефон пользователь начинает считать свой смартфон вполне годным и не станет спешить в магазин за новой моделью. Но главным препятствием является странная система, когда существуют глобальные, региональные, стабильные и другие версии одной и той же прошивки, которые существенно осложняют жизнь программистам китайской компании.

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Чаще всего первыми прошивку получат жители Поднебесной и Индии. За ними подтягиваются счастливчики из Южной Азии, после приходит время Европейцев, а в самом конце появляются региональные прошивки. Некоторые модели обладают глобальным статусом. Это позволяет получить прошивку раньше других, но и здесь не всё гладко. Xiaomi умудряется вначале рассылать глобалки жителям Китая, а всем остальным по остаточному принципу. Не зря же сейчас в Китае десятки аппаратов уже имеют стабильную версию MIUI 12.

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Чем мы хуже? Вот и отлично. Сегодня мы предоставляем нашим читателям отличную возможность загрузить прошивку своими руками. Важно понимать, что она будет на английском языке. Кроме того, там может не быть сервисов Google. Если вас это не пугает, если вы не в первый раз занимаетесь прошивкой – переходите по ссылке, там вас ждёт такой же список, как на изображении выше с рабочими переходами на скачку MIUI 12 на Android 10.

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P.S. Некоторые строки включают две модели. Если вы не нашли ссылку на закачку для нужного вам смартфона, посмотрите ниже (как на изображении ниже), там есть ссылка на предыдущую версию прошивки MIUI 12.