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Некоторым владельцам смартфонов Xiaomi откровенно везёт. На их аппараты уже пришла новенькая MIUI 12. Остальным приходится ждать, с грустью посматривая как китайские и индийские владельцы десятков аппаратов продолжают получать всё новые и новые версии прошивки. Исправить проблему могут только энтузиасты. На самом деле одному человеку такая работа не под силу. Именно поэтому ребята объединяются в команды, давая возможность нам закачать уже сегодня то, что другие получат лишь через месяц.

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Самое неприятное, что ждать можно до окончания лета. Если вы умеете прошивать смартфоны, и не боитесь превратить вашего бойца в кирпич – милости просим. Внизу вас ждёт полный список из 16 устройств, которые здесь и сейчас можно обновить до новенькой MIUI 12. Отметим, что мы не оставляем ссылок на закачку. Они есть на сайте, который и будет указан в нашей ссылке.

Mi 8 Lite

Mi 9 Lite

Mi 9

Poco F1

Mi 8 Pro

Mi 9 SE

Mi Max 3

Redmi Note 7 Pro

Mi 8 SE

Mi 9 T/Redmi K20

Mi MIX 3

Redmi Note 7

Mi 8

Mi 9 T Pro/Redmi K20 Pro

Mi Note 10/CС 9 Pro

Redmi Note 8



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Всё это делается, что бы в очередной раз дать вам понять, что необходимо взвесить все за и против. Ведь случаи некорректной прошивки неумелыми пользователями нередки. Если вы действительно готовы – переход по ссылке для вас не составит труда. Перед вами одна из наиболее популярных команд Рунета – МиРум, которая славится стабильностью и быстротой создания прошивок на основе официальных образов от Xiaomi. Ссылка.