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Неопытные пользователи получили возможность простого и быстрого разгона процессоров AMD Ryzen

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Ryzen Master является одним из наиболее популярных приложений для разгона процессоров компании AMD. Стоит отметить, что в природе существуют гораздо более удобные и значительно более продвинутые утилиты. Долгое время программа от AMD вообще не развивалась. В неё добавлялись некоторые настройки, но глобальных изменений не было. Наконец, одновременно с выходом новых процессоров Matisse Refresh была представлена обновлённая версия ПО для разгона процессоров Ryzen.

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Одна из главных претензий, которую предъявляли пользователи к Ryzen Master, сводилась к тому, что разгон при помощи неё немного сложноват. Он требует определённых знаний и явно не под силу новичкам и домохозяйкам. Видимо, AMD решила пойти навстречу обычным покупателям её процессоров, вручив в их руки упрощённый режим разгона.

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Теперь при входе в программу у пользователя будет два режима: стандартный, в котором находится множество настроек, каждая из которых влияет на те или иные параметры, а также упрощённая версия, которая и рассчитана на новичков. После первых тестов программы становится ясно, что революции не случилось, и продвинутым пользователям ПО снова покажется неудобным. Однако для простого поднятия тактовой частоты на 100 МГц Ryzen Master годится. Теперь это стало просто как никогда. 

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