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Redmi Note 9 заслуженно стал одним из самых популярных смартфонов лета 2020 года. Аппарат получил ёмкий аккумулятор на 5000 мАч, неплохой экран и достаточное количество памяти для любых современных задач. Некоторые утверждают, что процессор MediaTek Helio G85 является его самой слабой стороной. Вполне возможно, что для сложных шутеров стоит присмотреться к более дорогому устройству, стоимостью от 20 тысяч рублей.

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Долгое время не менее популярным устройством был Redmi Note 8T, обладающим отличным соотношением производительности и цены, однако новинка 9-й серии имеет более ёмкий аккумулятор, а главное – стоит дешевле. Это действительно странно, но уже сегодня новинку можно взять дешевле 12 тысяч рублей, в то время как модель предыдущего поколения стоит на 1 000 рублей дороже.

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Здесь стоит учитывать, что слабым местом Redmi Note 8T называлось стекло на задней панели, которое обязывало устанавливать защитный чехол. Redmi Note 9 получил пластиковую крышку, а значит его можно носить без лишних аксессуаров, портящих внешний вид мобильного телефона. Изучить ценообразование можно на официальном сайте Xiaomi и на ЯндексМаркете, где можно выбрать подходящую модель.