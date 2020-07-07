Xiaomi начала распространение стабильной версии MIUI 12 на ещё не вышедшей Android 11
В данный момент мобильная система Android 11 находится в режиме теста. Некоторые производители уже выпустили на её основе прошивки. Как правило, это несколько моделей. Как это часто бывает, Xiaomi находится в первых рядах, задавая тон и выступая примером для других производителей, позволяя миллионам пользователей узнать, что их ждёт в новой версии прошивки.
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Сегодня у нас есть список телефонов, на которые уже можно скачать стабильную версию Android 11, построенную на самой последней прошивке MIUI 12. Ожидаемо в число попали самые новые аппараты компании. Это флагманы 2020 года, которые стали могут похвастать мощными процессорами, большим количеством памяти и продвинутыми камерами. Ниже представлена таблица со списком смартфонов.
Отметим, что для двух нижних аппаратов есть предыдущая версия прошивки, но Xiaomi не рекомендует её использовать, поскольку в ней было найдено много проблем. Производитель предлагает немного подождать. Список будет постоянно расширяться. Китайская компания неустанно тестирует новые прошивки, говоря о том, что скоро ещё больше владельцев аппаратов Xiaomi смогут получить в свои руки полный комплект функций новой операционной системы Android 11. Скачать прошивки можно здесь.
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