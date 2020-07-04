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Redmi Note 8T стал одним из самых удачных смартфонов компании Xiaomi последних лет. Он не только превзошёл успех мегапопулярного Redmi Note 7, но и продолжает доказывать, что именно он является наиболее оптимальным выбором этого лета для экономного покупателя.

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Давайте посмотрим, что позволило этой модели снискать такой успех у миллионов покупателей:

Процессор – быстрый 8-ядерный Snapdragon 665, который обеспечит вам стабильную картинку даже в самых прожорливых играх. Если вам достаточно обычных казуальных игр, то можно быть уверенным, что следующие несколько лет вы не почувствуете неудобств ни в одной из задач.

Дисплей – неплохой экран с разрешением 1080р, покрытый защитным стеклом Gorilla Glass 5, обеспечивающий вам уверенность в том, что ваш телефон не разобьётся в самой сложной ситуации.

Камеры – аппарат получил блок камер с основной 48-Мп, оснащённой продвинутым ИИ. Фронтальная камера представлена 13-Мп модулем.

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Кроме того, Redmi Note 8T имеет аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и все необходимые беспроводные интерфейсы. Ещё недавно данный телефон стоит дороже 16 000 рублей, сегодня его можно купить за чуть более чем 10 000. Отметим, что это вполне официальная цена, ведь даже официальный ритейлер реализует данный аппарат всего за 10 900 рублей. Больше информации по ценам по ссылке.