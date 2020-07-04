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В последнее время компания AMD удивляет поклонников недорогих процессоров Ryzen. В начале года в продаже появились обновлённые Ryzen 5 1600, которые фактически были основаны на обновлённой модели Ryzen 5 2600, предлагая бесплатное увеличение производительности. Совсем недавно в продажу поступили бюджетные 4-ядерные Ryzen 3 3300Х и 3100, которые позволяют собрать недорогую систему для различных задач. Всё стало куда интереснее после анонса Matisse Refresh, которые дали надежду на то, что в недрах компании зреют ещё более быстрые чипы.

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Что любопытно, всё это согласуется со слухами, утверждающими, что в конце производственного цикла процессоры становятся быстрее, чем в начале. Эксперты Ютуб-канала Gamers Nexus решили выяснить, действительно ли произведённые недавно Ryzen 5 3600 обладает каким-то чудесным потенциалом и могут похвастать более высокой производительностью.

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Что же, если посмотреть на результаты, то можно согласиться, что образцы 2020 года действительно отличаются от первых чипов 2019 года. Они лучше разгоняются, это факт. + 100 МГц кажется очень неплохим подспорьем, вот только способно это что-то изменить? Но самом деле нет. Разница между образцами минимальна и вообще не будет заметна в реальных играх. Это значит, что при выборе процессора Ryzen 5 3600 не стоит придумывать велосипед, искать наиболее быстрые модели и верить слухам из интернета.



