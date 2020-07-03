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Миллионы людей по всему миру ждут выхода новых гибридных настольных процессоров AMD Ryzen 4000-й серии. Судя по предварительным утечкам, они получат не только мощное процессорное ядро, но и позволят любителям поиграть запускать современные тайтлы на минимальных настройках графики. Сегодня стали известны характеристики и цены на PRO-версии, которые имеют незначительные различия с обычными пользовательскими моделями, а значит полностью отражают политику ценообразования и возможности стандартных моделей.

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Флагманом линейки станет 8-ядерный Ryzen 7 PRO 4750G, способный предложить тактовую частоту до 4.4 ГГц, TDP 65 Вт и графический чип Vega 8 с 512 SP, работающими на частоте 2100 МГц. Коробочный вариант данной модели оценён в 369 евро.

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Наиболее бюджетной и, вероятно, наиболее популярной моделью станет 4-ядерный Ryzen 3 PRO 4350G, способный разгоняться до 4.1 ГГц. Коробочный вариант оценён в 177 евро, что является отличной ценой. Особенно покупателям придётся по душе неплохая графика Vega 6 с 384 SP, работающими на частоте 1700 МГц.

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Начало продаж ожидается 7 июля. Больше информации можно увидеть в таблице выше. По мнению экспертов, впервые за долгое время у пользователей будет шанс собрать быстрый компьютер с производительной интегрированной графикой по очень привлекательной цене.