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Со времени выхода игры Ведьмак 3 прошло 5 лет. На подходе не менее амбициозный проект – Cyberpunk 2077. Редакция сайта Рcgamesn пообщалась с дизайнером уровней Максом Пирсом и узнала от него множество интересных деталей.

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На самом деле интервью получилось очень большим. Некоторые средства массовой информации уже разобрали его на цитаты, но чаще всего они обрывочны и не передают смысл, который сам Макс Пирс в них вкладывал. Давайте остановимся на некоторых наиболее интересных моментах:

Прежде всего у вас будет возможность выбрать класс, за который вы будете играть. Это полностью определит историю, уникальный стиль прохождения, отношение к вам НПС и многие другие моменты.

Cyberpunk 2077 стал вызовом для команды. Пришлось решать множество проблем, с которыми никто из работников студии ранее не сталкивался.

У самих игроков будет практически безграничные возможности. Они смогут выбирать из десятков вариантов, улучшая своего персонажа тем или иным образом. В конце концов после десятка часов он станет действительно уникальным, позволяя выполнят те или иные задания особенным образом.

Макс Пирс надеется, что геймеры будут экспериментировать, что они не пойдут лёгким путём. По крайней мере, во время повторного прохождения.

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Сравнивая игру с популярной GTA, редактор сайта отметил, что она выглядит значительно динамичнее, а сам игрок способен посеять хаос в игровом мире. По мнению Макса Пирса, огромный открытый мир будет способствовать развитию, а не бездумному разрушению. Как окажется на самом деле, будет ясно, когда игра поступит в продажу. Продолжение интервью читайте здесь.