Один из создателей игры Ведьмак 3 рассказал о наиболее интересных особенностях Cyberpunk 2077 – уникальный геймплей, огромный открытый мир и желание возвращаться в игру снова и снова
Со времени выхода игры Ведьмак 3 прошло 5 лет. На подходе не менее амбициозный проект – Cyberpunk 2077. Редакция сайта Рcgamesn пообщалась с дизайнером уровней Максом Пирсом и узнала от него множество интересных деталей.
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На самом деле интервью получилось очень большим. Некоторые средства массовой информации уже разобрали его на цитаты, но чаще всего они обрывочны и не передают смысл, который сам Макс Пирс в них вкладывал. Давайте остановимся на некоторых наиболее интересных моментах:
- Прежде всего у вас будет возможность выбрать класс, за который вы будете играть. Это полностью определит историю, уникальный стиль прохождения, отношение к вам НПС и многие другие моменты.
- Cyberpunk 2077 стал вызовом для команды. Пришлось решать множество проблем, с которыми никто из работников студии ранее не сталкивался.
- У самих игроков будет практически безграничные возможности. Они смогут выбирать из десятков вариантов, улучшая своего персонажа тем или иным образом. В конце концов после десятка часов он станет действительно уникальным, позволяя выполнят те или иные задания особенным образом.
- Макс Пирс надеется, что геймеры будут экспериментировать, что они не пойдут лёгким путём. По крайней мере, во время повторного прохождения.
Сравнивая игру с популярной GTA, редактор сайта отметил, что она выглядит значительно динамичнее, а сам игрок способен посеять хаос в игровом мире. По мнению Макса Пирса, огромный открытый мир будет способствовать развитию, а не бездумному разрушению. Как окажется на самом деле, будет ясно, когда игра поступит в продажу. Продолжение интервью читайте здесь.
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