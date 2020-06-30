AMD сообщила о создании новой технологии аппаратного ускорения GPU, которая может значительно увеличить производительность видеокарт Radeon
В настоящий момент видеокарты NVIDIA уже научились поддерживать технологию аппаратного ускорения GPU. Масштабных тестов не проводилось, а сама технология новая и требует доработки и дальнейшего развития. Одновременно с этим о поддержке аппаратного ускорения графического процессора в Windows 10 заявила AMD, интегрировавшая эту возможность в новый драйвер для видеокарт Radeon.
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Пока это только бета-версия. Единственным условием работы новой технологии является наличие на вашем ПК самой последней версии Windows 10 за номером 2004. Суть технологии заключается в том, что аппаратно-ускоренное планирование GPU передаёт функции управления VRAM из Windows в сам GPU. По мнению экспертов, это должно привести к значительному повышению производительности в играх.
Активация и отключение аппаратного ускорения GPU
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Как будет на самом деле пока неясно. В ближайшие дни ожидаются масштабные тесты, которые позволят сделать выводы об эффективности новой технологии. Что до конкурентов со стороны NVIDIA, то предварительные данные говорят о большом потенциале. Так выяснилось, что как на бюджетных видеокартах (GeForce GTX 1650 Super) так и на флагманской GeForce RTX 2080 Ti результаты заметны при переходе на более высокие разрешения дисплея. Что до народного 1080р, что там пока наблюдается небольшой прирост fps.
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