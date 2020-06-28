Разработана методика взлома приставок Sony, которая может быть эффективна не только для PlayStation 4, но и ещё не вышедшей PlayStation 5
Старушке PlayStation 2 уже 20 лет. Это очень почтенный возраст для игровой приставки. Консоль настолько стара, что эмуляторы на неё есть даже на смартфонах. Нужно заранее уточнить, что не все они работают гладко, да и с играми могут быть проблемы. Что до запуска напрямую с консоли, то это требует специальной прошивки. Метод отлаженный, но откровенно неудобный. Как стало известно, инженер по безопасности компании CTurt разработал новую методику, которая не только позволит запускать все игры на приставке PlayStation 2, но и на более поздних версиях включая PlayStation 4 и даже ещё не вышедшую PlayStation 5.
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Точных деталей программист разглашать не стал. Метод описан довольно скупо. Приводится лишь общая информация. Сообщается, что инженер использовал неизвестную уязвимость приводя для чтения дисков, позволяющую запускать копии игр без проверки лицензии. Якобы интегрированная программа делает подтверждение, что диск лицензионный, что даёт возможность играть с «болванок».
Есть большие сомнения, что такой взлом попадёт в интернет, ведь недавно Sony расширила программу выплат для тех, кто найдёт серьёзную уязвимость в игровых приставках. Судя по имеющейся информации – эта методика тянет на очень круглую сумму.
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