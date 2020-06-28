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Российская цена на флагманский Xiaomi Mi 9 обвалилась на 9 000 рублей – большая распродажа лучшего смартфона 2019 года

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Xiaomi Mi 9 стал одним из самых популярных смартфонов 2019 года. Нужно учитывать, что это флагманская версия. А, как известно, наибольшие продажи получают бюджетные модели. Секретом успеха Mi 9 стала не только правильная ценовая политика Xiaomi, но и очень впечатляющие характеристики. 

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Смартфон получил флагманский процессор Snapdragon 855, достаточное для любых задач количество памяти и быстрый накопитель на 64 или 128 Гб. Всё это вместе с одной из лучших камер на рынке позволило ему долгое время удерживать феноменальные продажи на многих рынках. Сейчас модель медленно выводится из розницы, поскольку появилось множество новых устройств от Xiaomi, которые оказываются заложниками низкой стоимости флагмана 2019 года. Понимая проблему, официальный представитель компании в России устраивает настоящий ценопад. 

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Так, ещё недавно Mi 9 оценивался в 35 тысяч рублей. Сегодня же эта модель реализуется за каких-то 25 990 рублей. Торопитесь, столь щедрое предложение будет действовать не вечно. Аппараты быстро разбирают, ведь модели конкурентов за эту сумму не способны предложить и половины того, что есть у одного из лучших флагманов 2019 года – Xiaomi Mi 9.

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Кстати, данный смартфон находится в первой волне, которая вот-вот получит новую прошивку MIUI 12 на Android 10. Ссылка на смартфон здесь.

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