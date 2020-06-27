Стоимость PlayStation 5 может стартовать с 399 долларов – возможные цены и сроки запуска самой ожидаемой игровой приставки 2020 года
В текущем году нас ждёт выход консолей следующего поколения. По традиции наибольший интерес прикован к игровой приставке PlayStation 5. Она неоднократно попадала в сводки новостей. Кроме того, в сети было множество утечек о проблемах с перегревом и десятки необычных дизайнерских концептов. Если за всем этим стоят маркетологи Sony, то они действительно не зря получают свою зарплату и огромные премии. Также мы видели слухи о вероятных ценах, которые доходят до 1 000 долларов у пытающихся привлечь к себе внимание ритейлеров. Сегодня у нас очередная информация о вероятных ценах на самую ожидаемую консоль 2020 года.
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Стоит отметить заранее, что предоставивший эту информацию пользователь Твиттер под ником @IronManPS5 является противоречивой персоной. Когда-то его слова оказываются точными, в других случаях – они не соответствуют реальности. Впрочем, как и у всех остальных инсайдеров. Итак, @IronManPS5 приводит список цен на консоли и аксессуары к ним. Наиболее интересны для нас две позиции – это цифровая и дисковая версии приставки, а также возможная дата начала продаж. Ознакомьтесь со списком детальнее, прежде чем мы продолжим разговор.
Если всё окажется действительно так, то наибольшей популярностью будет пользоваться приставка стоимостью 399 долларов, поскольку она будет отличаться только ограничением в работе с дисками. Полная версия оценена в 499 долларов, что дешевле некоторых утечек, которые озвучивали стоимость от 549 долларов. Глобальная дата начала продаж также не вызывает удивления, а вот ранний запуск в Японии порадует японских фанатов, поскольку они смогут получить новую консоль за неделю до того, как она попадёт в руки европейских геймеров.
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