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Стоимость PlayStation 5 может стартовать с 399 долларов – возможные цены и сроки запуска самой ожидаемой игровой приставки 2020 года

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В текущем году нас ждёт выход консолей следующего поколения. По традиции наибольший интерес прикован к игровой приставке PlayStation 5. Она неоднократно попадала в сводки новостей. Кроме того, в сети было множество утечек о проблемах с перегревом и десятки необычных дизайнерских концептов. Если за всем этим стоят маркетологи Sony, то они действительно не зря получают свою зарплату и огромные премии. Также мы видели слухи о вероятных ценах, которые доходят до 1 000 долларов у пытающихся привлечь к себе внимание ритейлеров. Сегодня у нас очередная информация о вероятных ценах на самую ожидаемую консоль 2020 года.

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Стоит отметить заранее, что предоставивший эту информацию пользователь Твиттер под ником @IronManPS5 является противоречивой персоной. Когда-то его слова оказываются точными, в других случаях – они не соответствуют реальности. Впрочем, как и у всех остальных инсайдеров. Итак, @IronManPS5 приводит список цен на консоли и аксессуары к ним. Наиболее интересны для нас две позиции – это цифровая и дисковая версии приставки, а также возможная дата начала продаж. Ознакомьтесь со списком детальнее, прежде чем мы продолжим разговор.

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Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Если всё окажется действительно так, то наибольшей популярностью будет пользоваться приставка стоимостью 399 долларов, поскольку она будет отличаться только ограничением в работе с дисками. Полная версия оценена в 499 долларов, что дешевле некоторых утечек, которые озвучивали стоимость от 549 долларов. Глобальная дата начала продаж также не вызывает удивления, а вот ранний запуск в Японии порадует японских фанатов, поскольку они смогут получить новую консоль за неделю до того, как она попадёт в руки европейских геймеров. 

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