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Судя по всему, в текущем году мы уже не увидим новых настольных процессоров Intel. 11-е поколение – Rocket Lake ещё находится в разработке. Нет даже более или менее правдоподобных тестов. Однако, больше всего нам интересны чипы 12-го поколения, поскольку именно они получат новую архитектуру и 10-нм техпроцесс. Давайте посмотрим, что нам известно об этих процессорах на данный момент.

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В первую очередь они потребуют новых материнских платах на базе сокета LGA 1700. Intel всегда меняет сокет через одно поколение процессоров, поэтому удивляться этому события не стоит. В данном случае это по крайней мере не кажется обычной прихотью, поскольку кроме смены сокета нас ждут крупные нововведения. Так, заявлена поддержка памяти DDR5-4800 и PCIe 4.0. Эти технологии фанаты компании ждут уже давно. По мнению экспертов, всё это позволит совершить мощный рывок, значительно увеличив производительность компьютеров.

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Мы уже знаем, что 11-е поколение будет создано на базе 14-нм техпроцесса. Судя по всему, именно 12-е поколение совершит переход на более технологичные – 10-нм нормы. Также ходят слухи о том, что процессоры Alder Lake-S будут построены на базе технологии big.LITTLE, которая позволит не только увеличить производительность, но и повысить энергоэффективность. Ждать выхода новых процессоров придётся долго. Есть мнение, что они выйдут или в конце 2021 года или в начале 2022, но всё может сдвинуться на более отдалённую перспективу.