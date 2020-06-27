Intel подтвердила выход настольных процессоров Alder Lake-S – новый сокет, DDR5, PCIe 4.0 и 10-нм техпроцесс
Судя по всему, в текущем году мы уже не увидим новых настольных процессоров Intel. 11-е поколение – Rocket Lake ещё находится в разработке. Нет даже более или менее правдоподобных тестов. Однако, больше всего нам интересны чипы 12-го поколения, поскольку именно они получат новую архитектуру и 10-нм техпроцесс. Давайте посмотрим, что нам известно об этих процессорах на данный момент.
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В первую очередь они потребуют новых материнских платах на базе сокета LGA 1700. Intel всегда меняет сокет через одно поколение процессоров, поэтому удивляться этому события не стоит. В данном случае это по крайней мере не кажется обычной прихотью, поскольку кроме смены сокета нас ждут крупные нововведения. Так, заявлена поддержка памяти DDR5-4800 и PCIe 4.0. Эти технологии фанаты компании ждут уже давно. По мнению экспертов, всё это позволит совершить мощный рывок, значительно увеличив производительность компьютеров.
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