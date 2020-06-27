Выбираем оптимальную игровую сборку лета 2020 года на процессорах AMD и Intel под руководством экспертов GECID
Некоторые наши читатели полагают, что достаточно посетить несколько компьютерных форумов для овладения сложной наукой правильного подбора комплектующих. Кто-то, ошибочно считая себя гуру, создаёт канал на Ютуб, другие – пытаются советовать в комментариях, пребывая в полной уверенности, что знают не только рецепт идеальной сборки, но и могут доказать его правомерность. Сегодня мы не будем вступать с ними в дискуссию, так как это просто бесполезно. Поэтому давайте изучим видео, в котором ребята с сайта GECID предлагают свою версию оптимального игрового компьютера.
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Прежде всего хотим уточнить, что перед нами две актуальные сборки: на процессоре AMD и Intel. Это значит, что такие комплектующие, как накопитель, блок питания и корпус будут дублироваться. Также ребята приняли решение оставить одну видеокарту, поскольку уверены, что её достаточно для всех актуальных игр. Давайте перейдём к сборкам:
Сборка на AMD
Как видите, сердцем сборки стал 4-ядерный Ryzen 3 3100, установленный на материнскую плату GIGABYTE B450M DS3H. Это достаточно бюджетное решение, позволившее сэкономить на неплохую видеокарту GeForce GTX 1660 SUPER. Игровой набор дополняет бюджетный твердотельный накопитель Apacer AS340 Panther. Итоговая стоимость составила 700 долларов или 49 тысяч рублей.
Сборка на Intel
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Здесь мы имеем 4-ядерный процессор Core i3-10100 с материнской платой ASRock H410M-HVS, которая является одной из наиболее недорогих в своём классе. Видеокарта и накопитель тот же, что и в сборке выше. Итоговая стоимость затянула на те же 700 долларов или 49 тысяч рублей.
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Что до производительности, то оба процессора примерно равны. Будет логичным предположить, что сборка на AMD способна показать больше на 3-5 fps в играх, но это слишком мало, чтобы говорить о победе той или иной команды всерьёз.
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