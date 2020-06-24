Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Старая добрая Windows 7 уже более полугода находится в заброшенном состоянии. Microsoft дала понять, что не планирует возвращать к жизни «Семёрку». Несмотря на то, что, по некоторым данным до 25% всех компьютеров работают на устаревшей операционной системе, похоже, что даже разработчики игр начали забывать об её существовании.

анонсы и реклама Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

На сайте Benchmark появилось интересное тестирование. Ребята запустили десять актуальных игр под Windows 7, а после под Windows 10 и сравнили результаты, выяснив, что просадки во многих из них доходят до 49 и выше процентов, что даёт определённую пищу для размышлений.

реклама

Отметим, что в качестве тестовой системы был задействован процессор Intel Core i7-9700K с видеокартой GeForce RTX 2070 SUPER. Подобное положение вещей красноречиво говорит о том, что всем геймерам пора давно уходить на более современную Windows 10. Она лучше оптимизирована, лучше защищена, а главное – все разработчики игр ориентируются только на неё, напрочь забыв о некогда популярной Windows 7. В связи с этим стоит добавить, что будет только хуже. Со временем появятся проблемы не только с оптимизацией, но игры вообще перестанут запускаться на устаревшей операционной системы.