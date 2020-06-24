При переходе с Windows 7 на Windows 10 можно получить до 49% прирост быстродействия — результаты тестирования от Benchmark
Старая добрая Windows 7 уже более полугода находится в заброшенном состоянии. Microsoft дала понять, что не планирует возвращать к жизни «Семёрку». Несмотря на то, что, по некоторым данным до 25% всех компьютеров работают на устаревшей операционной системе, похоже, что даже разработчики игр начали забывать об её существовании.
На сайте Benchmark появилось интересное тестирование. Ребята запустили десять актуальных игр под Windows 7, а после под Windows 10 и сравнили результаты, выяснив, что просадки во многих из них доходят до 49 и выше процентов, что даёт определённую пищу для размышлений.
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Отметим, что в качестве тестовой системы был задействован процессор Intel Core i7-9700K с видеокартой GeForce RTX 2070 SUPER. Подобное положение вещей красноречиво говорит о том, что всем геймерам пора давно уходить на более современную Windows 10. Она лучше оптимизирована, лучше защищена, а главное – все разработчики игр ориентируются только на неё, напрочь забыв о некогда популярной Windows 7. В связи с этим стоит добавить, что будет только хуже. Со временем появятся проблемы не только с оптимизацией, но игры вообще перестанут запускаться на устаревшей операционной системы.
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