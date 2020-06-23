Производство 128-ядерного процессора Ampere Computing начнётся в конце 2020 года – 7-нм и PCIe 4.0
Много лет ведущие производители процессоров посмеивались над идеей выпуска мощных чипов на архитектуре ARM. Как оказалось, это не только возможно, но и несёт огромный потенциал. Одной из наиболее известных компаний, делающей большие успехи в освоении новых технологий, является Ampere Computing. Несколько дней назад были показаны новые 80-ядерный чипы серии Altra, предлагающей до 80-ти ядер с тактовой частотой до 3.3 ГГц. Также сообщается о поддержке PCIe 4.0. Сам чип выполнен по нормам 7-нм техпроцесса.
Одновременно с анонсом 80-ядерных процессоров были анонсированы 128-ядерный чипы, производство которых стартует в четвёртом квартале текущего года, а продажи в начале 2021 года. Серия получит название Mystique (Мистик, по имени героини фильмов про команду X-Men) и предложит огромное количество каналов оперативной памяти стандарта DDR4 и самый новый PCIe 4.0.
реклама
рекламаЧто любопытно, здесь же были озвучены и планы на 2022 год. Ampere Computing не собирается почивать на лаврах. Сразу после серии Mystique нас ожидает серия Sonic Girl (героиня комиксов). Точного количества ядер мы не знаем. Известно, что чипы будут поддерживать оперативную память DDR5 и PCIe 5.0. По словам Ampere Computing, это не только позволит не отстать от главных конкурентов (Intel и AMD), но и обойти их по энергоэффективности и производительности на одно ядро.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила