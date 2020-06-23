16 смартфонов Xiaomi получили обновление MIUI 12 от 23 июня 2020 года
Xiaomi несколько раз в месяц выпускает обновление своей прошивки MIUI 12 для целого ряда смартфонов. Чаще всего к нам попадают так называемые глобальные версии, которые лишены некоторых нововведений, поскольку распространяются среди большого количества пользователей. Однако, среди наших читателей несомненно есть и такие, кто любит тестировать самые последние версии, какими они задумывались разработчиком.
Перед вами прошивки, которые доступны исключительно участникам закрытого бета-теста. Это уже далеко не первая версия, поэтому ошибок почти нет. Между тем вас ждёт полное отсутствие сервисов Google Play. Кроме того, прошивка только на английском языке. Если вас всё это не останавливает – переходите по ссылкам и качайте самую новую MIUI 12.
|Смартфон
|Ссылка
|Смартфон
|Ссылка
|Redmi Note 8 Pro
|Скачать
|Redmi K30 5G
|Скачать
|Redmi K20/Mi 9T
|Скачать
|Mi 8 Lite
|Скачать
|Redmi Note 8
|Скачать
|POCO X2/Redmi K30 4G
|Скачать
|Mi 9 SE
|Скачать
|Mi 9 Lite/Mi CC9
|Скачать
|Mi 10 Youth Edition/Mi 10 Lite Zoom
|Скачать
|Mi 8 SE
|Скачать
|Redmi Note 7/7S
|Скачать
|Mi Note 10/Mi CC9 Pro
|Скачать
|Mi CC9e
|Скачать
|Mi CC9 Meitu Edition
|Скачать
|Mi Max 3
|Скачать
|Redmi Note 7 Pro
|Скачать
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Отметим, что мы по традиции не оставляем руководства для тех, кто не умеет прошивать подобные версии MIUI. Всё дело в том, что неопытные пользователи могут навредить своему аппарату неверными действиями, после чего он превратится в кирпич. Мы же советуем приступать к обновлению только опытным владельцам устройств от Xiaomi.
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