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Xiaomi несколько раз в месяц выпускает обновление своей прошивки MIUI 12 для целого ряда смартфонов. Чаще всего к нам попадают так называемые глобальные версии, которые лишены некоторых нововведений, поскольку распространяются среди большого количества пользователей. Однако, среди наших читателей несомненно есть и такие, кто любит тестировать самые последние версии, какими они задумывались разработчиком.

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Перед вами прошивки, которые доступны исключительно участникам закрытого бета-теста. Это уже далеко не первая версия, поэтому ошибок почти нет. Между тем вас ждёт полное отсутствие сервисов Google Play. Кроме того, прошивка только на английском языке. Если вас всё это не останавливает – переходите по ссылкам и качайте самую новую MIUI 12.

Смартфон Ссылка Смартфон Ссылка Redmi Note 8 Pro

Скачать Redmi K30 5G

Скачать

Redmi K20/Mi 9T

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Mi 8 Lite

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Redmi Note 8

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POCO X2/Redmi K30 4G

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Mi 9 SE

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Mi 9 Lite/Mi CC9

Скачать

Mi 10 Youth Edition/Mi 10 Lite Zoom

Скачать

Mi 8 SE

Скачать

Redmi Note 7/7S

Скачать

Mi Note 10/Mi CC9 Pro

Скачать

Mi CC9e

Скачать

Mi CC9 Meitu Edition

Скачать

Mi Max 3

Скачать

Redmi Note 7 Pro

Скачать



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Отметим, что мы по традиции не оставляем руководства для тех, кто не умеет прошивать подобные версии MIUI. Всё дело в том, что неопытные пользователи могут навредить своему аппарату неверными действиями, после чего он превратится в кирпич. Мы же советуем приступать к обновлению только опытным владельцам устройств от Xiaomi.