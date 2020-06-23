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В портфолио компании AMD есть несколько удачных игровых решений. В первую очередь – это Radeon RX 5700, предлагающая производительность на уровне NVIDIA GeForce 2060 Super при стоимости гораздо дешевле. Ещё более интересна Radeon RX 5700 ХТ, демонстрирующая производительность на уровне более дорогой GeForce 2070 Super. Есть также Radeon RX 5600 ХТ, которая способна предложить лучшее соотношение производительности и цены. Несмотря на это продажи этих видеокарт идут довольно медленно.

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Удивительно, но AMD до сих пор демонстрирует стабильные продажи только за счёт двух уходящих с рынка моделей: RX 570 и RX 580. Обе карты не способны тягаться по количеству проданных копий даже с более дорогими моделями от NVIDIA, но в целом позволяют красным удерживать свои позиции на рынке. Проблема в том, что складские запасы не вечны, а значит нужны новые игровые решения.

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Как свидетельствуют статистические данные, за последние 4 квартала рыночная доля AMD упрямо держится на отметке 30%. Нет абсолютно никакого роста. Не помогают новые релизы, игры, которые дарят к каждой новой видеокарте и 3 месяца бесплатной подписки на игровой сервис Xbox на ПК.

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Данные Steam

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Аналитики отмечают, что второй и третий кварталы пройдут без изменений. Вполне возможно рыночная доля с текущих 31% слегка опустится, но серьёзных колебаний не предвидится. Ситуация может улучшиться после начала продаж нового поколения видеокарт осенью, но результаты этой деятельности будут известны только в начале января 2021 года. А это значит, что ждать хороших вестей об игровом подразделении AMD Radeon не стоит ещё очень долго.