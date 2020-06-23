CD Projekt RED рассказала о главной причине переноса релиза игры Cyberpunk 2077 на ноябрь 2020 года
На прошлой неделе польская студия CD Projekt RED сообщила, что во второй раз переносит выход долгостроя Cyberpunk 2077. На этот раз релиз передвинут всего на месяц, что не так критично, как первый перенос с апреля на сентябрь. Сразу после неприятного известия пошли слухи о том, что релиз пытаются совместить с началом продаж видеокарт нового поколения, поскольку текущий флагман – GeForce RTX 2080 Ti может не вытянуть новую игру в 60fps@4К. Как оказалось, все гораздо прозаичнее.
Как рассказал вице-президент по развитию бизнеса польской компании CD Projekt RED Михал Новаковски, на самом деле в игре существует некоторое количество багов. Например, неправильные световые эффекты, которые могут повлиять на восприятие Cyberpunk 2077 (видимо, есть сложности с реализацией трассировки лучей). Кроме того, речь шла о проблемах с текстурами, которые удалось не до конца решить. В пример была приведена ситуация, когда главный герой может проходить через предметы – обычный фонарь.
рекламаПо мнению Михала Новаковски, 19 ноября является окончательной датой релиза. Он сказал, что все проблемы удастся устранить. Единственное, с чем придётся смириться покупателям игры – это то, что все дополнения придётся также передвинуть. Так, заявленный многопользовательский режим появится спустя какое-то время. Михал Новаковски отметил, что прямо сейчас игра готова на 100%, а текущий перенос связан с желанием выпустить действительно стоящий продукт, лишённый ошибок и досадных дыр.
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