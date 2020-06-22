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Если у вас ностальгия и вам нечем заняться долгими летними вечерами, то сообщаем, что вчера стартовала раздача хардкорного клона известной Wolfenstein. Игра создана российской студией Burut CT и была издана известной Руссобит-М. Оригинальное название у неё «Восточный фронт: Крах Анненербе», хотя для иностранных покупателей её принято продавать под именем UberSoldier II.

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Играть мы будем за главного героя – Карла Штольца, который в первой части игры неожиданно воскрес, получив гору невероятных способностей. Он вооружился до зубов и записался в немецкое сопротивление, положив конец планам фашистов на оживление погибших в бою солдат.

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На этот раз Карл отправится прямиком в Тибет, где перед ним снова встанет задача спасения мира. Разработчики не поскупились на романтическую линию. Как водится, нас ждёт хеппи-энд. Игра доступна для скачивания в магазине Indiegala. Для того, чтобы получить свою копию UberSoldier II, вам нужно всего лишь создать аккаунт при помощи почты Google или пройти простую процедуру регистрации. После этого игра попадает к вам в библиотеку полностью лишённой всяческой защиты от пиратства. Отметим, что на указанной площадке много подобных игр, которые продаются просто за смешную сумму. Ссылка на игру.