Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стартовала бесплатная раздача хардкорного клона Wolfenstein от российского разработчика

для раздела Блоги
+
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Новый i9 10920 в продаже - смотри цену
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Если у вас ностальгия и вам нечем заняться долгими летними вечерами, то сообщаем, что вчера стартовала раздача хардкорного клона известной Wolfenstein. Игра создана российской студией Burut CT и была издана известной Руссобит-М. Оригинальное название у неё «Восточный фронт: Крах Анненербе», хотя для иностранных покупателей её принято продавать под именем UberSoldier II.

анонсы и реклама
Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новейший 10900F в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

Играть мы будем за главного героя – Карла Штольца, который в первой части игры неожиданно воскрес, получив гору невероятных способностей. Он вооружился до зубов и записался в немецкое сопротивление, положив конец планам фашистов на оживление погибших в бою солдат. 

реклама

На этот раз Карл отправится прямиком в Тибет, где перед ним снова встанет задача спасения мира. Разработчики не поскупились на романтическую линию. Как водится, нас ждёт хеппи-энд. Игра доступна для скачивания в магазине Indiegala. Для того, чтобы получить свою копию UberSoldier II, вам нужно всего лишь создать аккаунт при помощи почты Google или пройти простую процедуру регистрации. После этого игра попадает к вам в библиотеку полностью лишённой всяческой защиты от пиратства. Отметим, что на указанной площадке много подобных игр, которые продаются просто за смешную сумму. Ссылка на игру.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
7
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
44
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Ace
14
Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
47
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
55
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
140
Ежегодная распродажа в Keysworlds – лучшие продукты Microsoft по цене от 10 долларов
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 12 тысяч рублей: июнь 2020
16
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
94

Интересные материалы

Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 27
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
19 июня 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Несколько популярных смартфонов Huawei и Honor скоро получат новую EMUI 10.1
7
В России официальный Xiaomi Redmi Note 8T стоит дешевле, чем на Aliexpress – очередное снижение цен на популярную модель с NFC
16
Выбираем лучший бюджетный процессор 2020 года – AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i5-10400F по мнению Benchmark
221
Стали известны модели и позиционирование видеокарт AMD Radeon – Big Navi, RX 6700 и RX 6800 – предполагаемые названия и производительность
60
Der8auer доказал бессмысленность снятия крышки с AMD Ryzen Threadripper
136
Цена на видеокарту AMD Radeon RX 5700 XT опустилась ниже 400 долларов – самая низкая стоимость с начала продаж
27
МВД купило 9 тысяч российских компьютеров «Байкал», производительность которых не соответствует заявленным показателям
70
Производители смартфонов постепенно захватывают рынок Smart TV
6
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться медленнее некоторых моделей GeForce RTX 2080 Ti
25
Новое next-gen видео на движке UE4, с использованием фотограмметрии и трассировки лучей (DXR)
56
Появилась первая фотография PlayStation 5 прямиком с завода Sony
15
Сотрудник Rockstar объяснил, почему про GTA 6 нет никаких официальных данных
10
Геймдиректор The Last of Us Part II прокомментировал обстрел игры отрицательными оценками на Metacritic
81
Sony PlayStation 5 - представлены официальные новости, утечки и слухи о консоли следующего поколения
12
По мнению учёных Ноттингемского университета, только в нашей галактике может существовать около 36 видов разумных цивилизаций
211
Стоимость Xiaomi Redmi Note 9S упала на 100 долларов – лучший смартфон текущего лета по самой низкой цене с начала продаж
4
NVIDIA RTX 3080 протестирована в Time Spy: производительность на 30% выше RTX 2080Ti
36
Видеокарта NVIDIA Ampere RTX 3000-серии с неизвестным типом видеопамяти в первых тестах оказалась на треть быстрее RTX 2080 Ti
42
Mi TV Stick появился на AliExpress до официального релиза: новинка имеет две конфигурации и цену от $49
3
Платы на базе AMD B550 в России: ждём следующего рейса
26

Популярные статьи

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Computeruniverce - раньше было лучше
154
Обзор альтернатив термопрокладке
29
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
44
Ещё раз о показателях игровой производительности — средние величины, процентили, 1% и 0.1% низкие FPS
22
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
7

Сейчас обсуждают

warmuza
18:49
Хорошую вещь НУБ И Я не назовут.
В России представлен самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865
Игорь Антонов
18:48
Надежда только на биг нави. Чтоб осадили зеленых коней как рузен интола
Варианты NVIDIA Ampere GA102 подтверждены, RTX 3090 и Titan остаются под вопросом
ariec_ru_ss
18:46
Проверил , прилетело . ща обновим
Флагманы Samsung 2018 года получили обновление One UI 2.1
defz0r
18:43
годнота для папани
Crash Bandicoot 4 It’s About Time представлена официально
Дмитрий Вещевайлов
18:40
Сам понял , что написал?
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться медленнее некоторых моделей GeForce RTX 2080 Ti
N1ghtwish
18:39
Ага, проверял уже Asus tuf z490 хотел купить за 12500руб., с доставкой и прочими поборами цена высветилась 15т.р. В днсе, через ГЛЦ цена 16300 выходит, и ты, серьезно полагаешь, что я буду покупать в ...
Платы на базе AMD B550 в России: ждём следующего рейса
Kopcheniy
18:36
Не знаю насчет вас, но лично я себя к говну не причисляю, самоуважение я еще не утратил.
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
Gomer S.
18:33
неставте это говнище...💩💩💩
Бесплатная программа O&O ShutUp10 отключит слежку и телеметрию в последней версии Windows 10 с майским обновлением
Элвис Гинцяк
18:32
угу и особенно не стоит она 96 балов оценки, дали бы ей реальный 83 бала никто бы и не вякал
Игроки бомбардируют The Last of Us Part II отрицательными оценками на Metacritic
Элвис Гинцяк
18:31
какоие обзоры? если игре дали 96 балов , а это игра года! При этом Графика 10.10 геплей ну не 10ка на 8 , а дальше идет понижение сюжет который все видят и всех просто бомбит , дальше идет принеб...
Игроки бомбардируют The Last of Us Part II отрицательными оценками на Metacritic
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем