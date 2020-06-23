Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сейчас сложно поверить, что Epic Games Store был открыт менее двух лет назад. На самом деле ему всего полтора года, это значит, что он является одним из самых молодых цифровых магазинов для геймеров. Зная эту информацию сложно поверить, что за столь короткое время ему удалось привлечь к себе внимание геймеров со всего мира. Какой ценой это случилось. Давайте разбираться.

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новейший 10900F в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

Модель распространения в Epic Games Store существенно отличается от таковой в Steam. Так, разработчикам приходится отдавать всего 12% дохода от продажи вместо 30%, которые берёт себе супермаркет Гейба Ньюэлла. Но это далеко не всё. Главным оружием Epic Games Store являются эксклюзивы. Магазин на год перекупает права на популярную игру, лишая геймеров выбора. Точных сведений о соглашении со студиями-разработчиками никто не знает. Вероятно, процент с 12 падает ещё ниже. Такая практика первое время была встречена в штыки. Но, похоже, останавливаться никто не будет.

реклама

Прямо сейчас Epic Games Store предлагает 100 эксклюзивов и ещё 30 уже заявлены в качестве игр, которые 1 год не выйдут на других цифровых площадках. В чём же кроется секрет того, что миллионы пользователей сменили гнев на милость, перестав критиковать Epic Games Store за подобную практику? По мнению аналитиков, всё дело в бесплатных раздачах. За 18 месяцев в этом цифровом магазине было подарено 110 игр на общую сумму 2298 долларов, а подсчитать количество скидок просто нереально.

реклама