История успеха Epic Games Store - два года работы с нуля и бесплатные раздачи игр
Сейчас сложно поверить, что Epic Games Store был открыт менее двух лет назад. На самом деле ему всего полтора года, это значит, что он является одним из самых молодых цифровых магазинов для геймеров. Зная эту информацию сложно поверить, что за столь короткое время ему удалось привлечь к себе внимание геймеров со всего мира. Какой ценой это случилось. Давайте разбираться.
Модель распространения в Epic Games Store существенно отличается от таковой в Steam. Так, разработчикам приходится отдавать всего 12% дохода от продажи вместо 30%, которые берёт себе супермаркет Гейба Ньюэлла. Но это далеко не всё. Главным оружием Epic Games Store являются эксклюзивы. Магазин на год перекупает права на популярную игру, лишая геймеров выбора. Точных сведений о соглашении со студиями-разработчиками никто не знает. Вероятно, процент с 12 падает ещё ниже. Такая практика первое время была встречена в штыки. Но, похоже, останавливаться никто не будет.
рекламаПрямо сейчас Epic Games Store предлагает 100 эксклюзивов и ещё 30 уже заявлены в качестве игр, которые 1 год не выйдут на других цифровых площадках. В чём же кроется секрет того, что миллионы пользователей сменили гнев на милость, перестав критиковать Epic Games Store за подобную практику? По мнению аналитиков, всё дело в бесплатных раздачах. За 18 месяцев в этом цифровом магазине было подарено 110 игр на общую сумму 2298 долларов, а подсчитать количество скидок просто нереально.
рекламаEpic Games Store буквально покупает лояльность геймеров и разработчиков игр. И это приносит результат. По некоторым сведениям, сейчас эта цифровая площадка генерирует до 30% всех продаж игр. Драйверами роста названы раздачи Civilization VI и Grand Theft Auto V. Неизвестно, окупились ли вложения, поскольку Epic Games Store приходится компенсировать разработчикам немалые суммы. Но лояльность геймеров у новой площадки точно есть. Осталось только улучшить клиент, поскольку он имеет ряд недоработок. Ниже ссылка на файл, в котором можно изучить все раздачи за полтора года.
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