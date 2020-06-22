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В настоящий момент Android 10 является самой новой версией мобильной операционной системы. Большая часть актуальных смартфонов Xiaomi уже давно её получили, но есть и модели, которые так и останутся на Android 9. Часть из них будет обновлена до самой последней версии оболочки MIUI 12, что позволит им оставаться в актуальном состоянии ещё какое-то время. А есть и такие устройства, которым светит ещё не вышедшая Android 11.

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Несколько дней назад Xiaomi сообщила, что на несколько смартфонов уже можно прошить одну из первых версий Android 11. Никаких подробностей нет. Это одна из первых беток, которые имеют публичную редакцию. Таким образом перед нами довольно стабильная ОС, которая не должна причинить смартфону критических повреждений.

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Сама Xiaomi сообщает, что все это вы делаете на свой страх и риск. В новую версию ОС встроена специальная система, которая будет автоматически вести мониторинг ошибок, отсылая их разработчику. Прямо сейчас новая версия ОС доступна для следующих устройств:

Android 11 для первых двух версий уже доступен, в то время как последняя только ожидает его выхода в ближайшие дни. Отметим, что прошивать ОС нужно через утилиту MiFlash Tool через ПК. Если вы не умеете этого делать, лучше не рисковать.