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1 июля должен был вступить в силу закон, согласно которому все смартфоны обязаны продаваться с предустановленным отечественным ПО. Сроки выполнения указаны до 1 января 2021 года, но многие производители тут же заявили, что готовы работать в формате новых правил российских реалий. Главная интрига состояла в том, что на это ответит Apple, ведь компания ранее уже выражала сомнения относительно возможности исполнения закона в его текущей редакции. Судя по всему, Apple победила. К слову, изначально ходили слухи, что закон в первую очередь направлен против Apple.

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Как стало известно, до 1 июля должна быть принята поправка, согласно которой вместо полнофункционального ПО на рабочий стол должны быть вынесены ярлыки приложений, без их установки. Если пользователь захочет, он нажмёт на иконку, после чего начнётся скачивание отечественных программ.

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Новую редакцию поддержала Федеральная антимонопольная служба России (ФАС). Проект уже направлен в Правительство РФ. Отмечается, что для смартфонов на базе ОС Android приложения будут скачиваться из Google Play. Айфоны будут перенаправляться в App Store. Телефоны от Huawei – в App Gallery. Изменения примут до 1 июля, чтобы не возникло путаницы. Между тем, в ведомстве не исключают, что некоторые производители могут вместо ярлыков устанавливать полные версии российского ПО.

Напомним, ранее в РФ были сняты все ограничения на мессенджер Телеграмм. Так что это второе послабление за короткий срок.