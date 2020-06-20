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Несколько лет назад МВД и «Т-платформы» заключили контракт на поставку 9 348 компьютеров отечественного производства в государственные структуры. Стоит отметить, что по факту коррупции и мошенничества по делу Байкалов уже идёт судебное разбирательство. Но это к данному вопросу отношения не имеет, поскольку с большим трудом все 9 349 компьютеров были поставлены в распоряжение МВД.

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Всё бы хорошо, но, как выяснили специалисты, поставленные компьютеры не соответствуют частотному потенциалу, который был оговорён заранее. Мало того, отсутствует возможность расширения памяти, а также невозможно использовать дополнительное охлаждение. По последнему пункту ничего не уточняется. Возможно, речь идёт о том, что терминалы перегреваются в жарких условиях российского лета.

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На ближайшее время назначена независимая экспертиза. При этом представитель Байкала заявил, что их процессоры обладают плавающей тактовой частотой. Мал того, в МВД применяли спорную методику определения тактовой частоты. На самом же деле нужно использовать рекомендованную Baikal Electronics специальную методику. Отметим, общая сумма, потраченная на проект, составила 357 миллионов рублей. Внутри терминалов находится процессор «Байкал-Т1». Какие будут последствия, и какой вынесут вердикт, пока неясно. Так же как очень странно слышать, что для определения тактовой частоты нужно использовать специальные методики. Больше подробностей читайте в оригинальном материале.