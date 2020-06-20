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Споры о том, какую видеокарту покупать, не утихают десятилетиями. Здесь всё зависит от вашего финансового благосостояния и игр, в которые вы планируете играть. Немалую роль в деле выбора играет разрешение монитора, поскольку для 4К придётся брать флагманские решения за 800 и более долларов.

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Если говорить о разрешении 2К, то есть 2 модели, которые часто противопоставляют друг другу. Это: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER и AMD Radeon RX 5700 XT. Первая стоит значительно дороже и предлагает трассировку лучей, а вторая отстаёт на 5-7% позволяя получить отличную производительность за разумную цену. Сегодня стало известно, что и без того недорогая Radeon RX 5700 XT стала ещё дешевле.

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Речь идёт об ASRock Radeon RX 5700 XT TAICHI. На площадке Newegg она подешевела с 480 долларов до 399.99. Таким образом скидка составила 80 долларов, что не может не радовать поклонников красной продукции. Ритейлер сообщает, что акция окончится через два дня, а значит акционных предложений не так уж много. Ясно, что это разовая акция, но впереди нас ждёт выход нового поколения видеокарт от AMD, которые неминуемо приведут к снижению цен на текущее поколение. Это значит, что уже сегодня нужно решать, что вам важнее: трассировка лучей или чистая производительность.