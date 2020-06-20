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12 популярных смартфонов Xiaomi 2019-2020-годов получили глобальную версию MIUI 12

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Десятки миллионов пользователей по всему миру ждут выхода глобальной версии MIUI 12 для актуальных телефонов Xiaomi. Эпидемия коронавируса наложила свой отпечаток на разработку новой прошивки, в результате чего некоторые устройства получат обновление только к концу лета, другие и вовсе могут лишиться части функционала. К примеру, часть смартфонов уже не получит Android 10. В любом случае даже обладателям дорогих аппаратов придётся ждать. 

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Если вы устали от томительных ожиданий, у нас есть для вас отличная информация: в сети появилась официальная глобальная версия, которая может считаться финальной и вскоре начнёт распространяться на десятки мобильных телефонов по всему миру. Обновление получили следующие устройства (ссылки кликабельны):

Redmi 7A
 европейская версия
 ссылка
Redmi 7
 европейская версия
 ссылка 
Redmi 8A
 российская версия
 ссылка 
Redmi Note 8T
 российская версия
 ссылка 
Redmi 9
европейская версия
ссылка 
Mi 9 Lite
глобалка
ссылка 
Mi 9 SE
 европейская версия
ссылка 
Redmi Note 9
  российская версия
ссылка 
Mi Play
 глобалка
ссылка 
Mi Note 10 Lite
глобалка
ссылка 
Mi 10 Lite
 европейская версия
ссылка
Mi 10 Pro
 глобалка
ссылка 

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Как видите, здесь есть как флагманы, так и более простые устройства, многие владельцы которых и не надеялись на быстрое обновление. Точных данных о том, когда на все эти устройства прилетит новая MIUI 12 по воздуху, нет. Будем надеяться, что, раз тестирование подходят к концу, это случится в самое ближайшее время. Отметим, что несколько аппаратов получили индонезийскую или индийскую версию прошивки. Публиковать их здесь смысла нет. 

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Иван Иванов
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Это же не 12 miui!!! Обнова 11.0.4.0 а в ней только обновлен патч безопасности !!
12 популярных смартфонов Xiaomi 2019-2020-годов получили глобальную версию MIUI 12
Мамкин Оверклокер
18:02
На минимальных)
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nativecode
17:57
Почему по ссылкам везде 11 версия (v11)?
12 популярных смартфонов Xiaomi 2019-2020-годов получили глобальную версию MIUI 12
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