12 популярных смартфонов Xiaomi 2019-2020-годов получили глобальную версию MIUI 12
Десятки миллионов пользователей по всему миру ждут выхода глобальной версии MIUI 12 для актуальных телефонов Xiaomi. Эпидемия коронавируса наложила свой отпечаток на разработку новой прошивки, в результате чего некоторые устройства получат обновление только к концу лета, другие и вовсе могут лишиться части функционала. К примеру, часть смартфонов уже не получит Android 10. В любом случае даже обладателям дорогих аппаратов придётся ждать.
Если вы устали от томительных ожиданий, у нас есть для вас отличная информация: в сети появилась официальная глобальная версия, которая может считаться финальной и вскоре начнёт распространяться на десятки мобильных телефонов по всему миру. Обновление получили следующие устройства (ссылки кликабельны):
|Redmi 7A
|европейская версия
|ссылка
|Redmi 7
|европейская версия
|ссылка
|Redmi 8A
|российская версия
|ссылка
|Redmi Note 8T
|российская версия
|ссылка
|Redmi 9
|европейская версия
|ссылка
|Mi 9 Lite
|глобалка
|ссылка
|Mi 9 SE
| европейская версия
|ссылка
|Redmi Note 9
| российская версия
|ссылка
|Mi Play
|глобалка
|ссылка
|Mi Note 10 Lite
|глобалка
|ссылка
|Mi 10 Lite
|европейская версия
|ссылка
|Mi 10 Pro
| глобалка
|ссылка
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Как видите, здесь есть как флагманы, так и более простые устройства, многие владельцы которых и не надеялись на быстрое обновление. Точных данных о том, когда на все эти устройства прилетит новая MIUI 12 по воздуху, нет. Будем надеяться, что, раз тестирование подходят к концу, это случится в самое ближайшее время. Отметим, что несколько аппаратов получили индонезийскую или индийскую версию прошивки. Публиковать их здесь смысла нет.
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