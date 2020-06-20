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Десятки миллионов пользователей по всему миру ждут выхода глобальной версии MIUI 12 для актуальных телефонов Xiaomi. Эпидемия коронавируса наложила свой отпечаток на разработку новой прошивки, в результате чего некоторые устройства получат обновление только к концу лета, другие и вовсе могут лишиться части функционала. К примеру, часть смартфонов уже не получит Android 10. В любом случае даже обладателям дорогих аппаратов придётся ждать.

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Если вы устали от томительных ожиданий, у нас есть для вас отличная информация: в сети появилась официальная глобальная версия, которая может считаться финальной и вскоре начнёт распространяться на десятки мобильных телефонов по всему миру. Обновление получили следующие устройства (ссылки кликабельны):

Redmi 7A

европейская версия

ссылка Redmi 7

европейская версия

ссылка Redmi 8A

российская версия

ссылка

Redmi Note 8T

российская версия

ссылка

Redmi 9

европейская версия

ссылка

Mi 9 Lite

глобалка

ссылка

Mi 9 SE

европейская версия

ссылка

Redmi Note 9

российская версия

ссылка

Mi Play

глобалка

ссылка

Mi Note 10 Lite

глобалка

ссылка

Mi 10 Lite

европейская версия

ссылка Mi 10 Pro

глобалка

ссылка



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Как видите, здесь есть как флагманы, так и более простые устройства, многие владельцы которых и не надеялись на быстрое обновление. Точных данных о том, когда на все эти устройства прилетит новая MIUI 12 по воздуху, нет. Будем надеяться, что, раз тестирование подходят к концу, это случится в самое ближайшее время. Отметим, что несколько аппаратов получили индонезийскую или индийскую версию прошивки. Публиковать их здесь смысла нет.