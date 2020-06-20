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Обновление Windows 10 за номером 2004 начало поступать на компьютеры ещё в мае. Однако, уже спустя несколько дней в нём было найдено несколько критических проблем. В результате Microsoft приостановила его распространение. Уже на следующей неделе пользователи снова начнут получать новую версию настольной ОС. Произойдёт это не сразу, а поэтапно, что позволит выявить новые ошибки. Между тем софтверный гигант сообщил о неприятной практике, которая будет применена к миллионам пользователей.

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На конец мая 2020 года на 8% всех компьютеров была установлена версия Windows 10 за номером 1809. Дата её выпуска значится октябрём 2018 года. Microsoft полагает, что всем этим людям было предоставлено достаточно времени, чтобы перейти на более новые версии ОС. Это значит, что уже на следующей неделе миллионы пользователей получат новую Windows 10-2004 в принудительном порядке.

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Данные на конец мая 2020 года

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Если вы входите в число таких пользователей, то сама Microsoft предлагает вам альтернативный вариант: зайти в центр обновлений и получить версию Windows 10 за номером 1909. Она соответствует концу 2019 года, а значит будет актуальной ещё долгое время. Если вы ничего не предпримите, то уже скоро система начнёт обновляться самостоятельно. Отметим, что по подсчётам аналитиков, компьютеров на базе версии 1809 не менее 80 миллионов.