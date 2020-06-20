Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft начнёт принудительно обновлять компьютеры до Windows 10-2004 уже на следующей неделе

для раздела Блоги
+
Слив 2080 Super кардинально дешевле чем везде
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Новейший 10900F в продаже
13000р скидка на 2080 Gigabyte
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Обновление Windows 10 за номером 2004 начало поступать на компьютеры  ещё в мае. Однако, уже спустя несколько дней в нём было найдено несколько критических проблем. В результате Microsoft приостановила его распространение. Уже на следующей неделе пользователи снова начнут получать новую версию настольной ОС. Произойдёт это не сразу, а поэтапно, что позволит выявить новые ошибки. Между тем софтверный гигант сообщил о неприятной практике, которая будет применена к миллионам пользователей.

анонсы и реклама
Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке
Цены RX 2070 идут вниз
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

На конец мая 2020 года на 8% всех компьютеров была установлена версия Windows 10 за номером 1809. Дата её выпуска значится октябрём 2018 года. Microsoft полагает, что всем этим людям было предоставлено достаточно времени, чтобы перейти на более новые версии ОС. Это значит, что уже на следующей неделе миллионы пользователей получат новую Windows 10-2004 в принудительном порядке. 

реклама

Данные на конец мая 2020 года

реклама

Если вы входите в число таких пользователей, то сама Microsoft предлагает вам альтернативный вариант: зайти в центр обновлений и получить версию Windows 10 за номером 1909. Она соответствует концу 2019 года, а значит будет актуальной ещё долгое время. Если вы ничего не предпримите, то уже скоро система начнёт обновляться самостоятельно. Отметим, что по подсчётам аналитиков, компьютеров на базе версии 1809 не менее 80 миллионов. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Ace
3
Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
38
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
49
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
132
Ежегодная распродажа в Keysworlds – лучшие продукты Microsoft по цене от 10 долларов
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 12 тысяч рублей: июнь 2020
16
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
94
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A17
20
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2020
34
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
49

Интересные материалы

Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 132
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2020
15 июня 2020 34
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090/3080 Ti были подтверждены сайтом Videocardz
41
Фанаты GTA 5 объявили Rockstar бойкот – они предлагают не покупать игру на PS5 в знак протеста
26
Стало известно, каким образом на видеокартах AMD Radeon будет реализована трассировка лучей
39
Стали известны точные сроки производства и начала продаж видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090
34
Официальная цена Huawei P30 Pro упала на 30 000 рублей по акции
9
AMD рассказала, какие материнские платы смогут принять новые процессоры Ryzen Matisse Refresh и в какие сроки ждать выхода обновления BIOS
11
В официальном российском интернет-магазине Huawei началась акция летний кибер-понедельник со скидками до 50%
7
Стоимость новой игровой приставки Xbox Series X стартует с 200 долларов – Microsoft готовится к затяжной ценовой войне с Sony
32
PES 2021 не будет
4
Новая технология Тинькофф позволит полностью отказаться от бумажных чеков
19
В сети появился полноценный трейлер культовой S.T.A.L.K.E.R. 2, который оказался работой известного блогера
8
Релиз Cyberpunk 2077 отложили ещё на два месяца
85
Huawei P40 Pro сильно подешевел – цена упала на 16 500 рублей с начала продаж
4
Характеристики игровых NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и Titan RTX с процессором Ampere GA102 описаны подробно
18
AMD Ryzen 5 2600 можно купить по цене 90 долларов на AliExpress
23
Игроки бомбардируют The Last of Us Part II отрицательными оценками на Metacritic
61
Производительность AMD FX 8350 сравнили с Ryzen 3 3100 в новом тестировании от RandomGaminginHD
36
Цена Samsung Galaxy S10+ упала на 38 000 рублей – Exynos 9820, экран 3K, защита IP68, NFC и пять камер
+
5 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12
+
Эксперты рассказали, как безопасно и быстро разогнать любую видеокарту в домашних условиях – простая инструкция для новичков от Нardwaretimes
26

Популярные статьи

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
49
Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
38
GeForce GTX 1070 vs GTX 1660 Super в 2020 - выбираем видеокарту здесь и сейчас
56
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Far Cry 5 - тест с 6 видеокартами
59
Data Scientist - профессия мечты для продвинутого энтузиаста
31
Sony PlayStation 5: Все, что известно о консоли следующего поколения. Часть 2
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Ace
3

Сейчас обсуждают

Анатолий Костров
13:40
Если бы да кабы... то дедка стал бы бабкой!
Intel Core i7-2600K против Core i7-10700K – выясняем, на что способен старый процессор в актуальных играх по версии Benchmark
Анатолий Костров
13:37
Вам показали наглядное отставание проца в современных играх , а не тесты сборок в определенную цену . И даже ребенку понятно будет,что разница сойдет в ноль на 1050( к примеру) Ять , откуды вы бе...
Intel Core i7-2600K против Core i7-10700K – выясняем, на что способен старый процессор в актуальных играх по версии Benchmark
Денис Синяков
13:36
так он у тебя считай кипел кремнием , ибо его предел градусов 70
Производительность AMD FX 8350 сравнили с Ryzen 3 3100 в новом тестировании от RandomGaminginHD
Сергей Vorvort
13:34
У тебя упор в процессор в 1080p и 2.5К, сколько можно повторять? А на Вегах аномальные результаты даже для рефов. Ты не огрызайся, а исправь косяки, мы тебя первые похвалим за годный тест!
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Far Cry 5 - тест с 6 видеокартами
Lex001
13:32
Хм, интереснее было бы еще забацать сравнение с каким-либо из новых 4с\8т, причем на одной тактовой частоте (2600к у нас в конторе например стоит один, разогнан до 4,5 уже .. давно в общем, работает т...
Intel Core i7-2600K против Core i7-10700K – выясняем, на что способен старый процессор в актуальных играх по версии Benchmark
Сергей Vorvort
13:30
В бенче Far Cry 5 в 4к.
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Far Cry 5 - тест с 6 видеокартами
kilobait3
13:30
Вот вас прёт на бред.
Intel Core i7-2600K против Core i7-10700K – выясняем, на что способен старый процессор в актуальных играх по версии Benchmark
kilobait3
13:29
Образование какое?
Intel Core i7-2600K против Core i7-10700K – выясняем, на что способен старый процессор в актуальных играх по версии Benchmark
Сергей Vorvort
13:28
Ясен пень что их график насквозь лживый! Ты спрашивал про частоту SoC у моего Radeon VII под нагрузкой - 970 - 973 Мгц.
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default - июнь 2020
konficker
13:23
норм, годик еще на 2500k посижу значит
Intel Core i7-2600K против Core i7-10700K – выясняем, на что способен старый процессор в актуальных играх по версии Benchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем