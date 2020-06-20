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Intel Core i7-2600K против Core i7-10700K – выясняем, на что способен старый процессор в актуальных играх по версии Benchmark

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С тех пор, как было выпущено второе поколение процессоров Intel Core i7, прошло уже 9 лет. Долгое время синие эксплуатировали одну и ту же архитектуру, предлагая прирост в 5-10% при переходе на поколение выше. Тем не менее, 9 лет – это очень большой срок. Особенно стоит учитывать конкуренцию, которую навязала компания AMD в последние годы. Благодаря этому на процессорах Intel появилось больше физических ядер. Мало того, вся линейка получила многопоточность и более высокие тактовые частоты. 

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Сегодня мы не будем сравнивать производительность процессоров Intel и AMD. Вместо этого мы изучим прогресс, которого удалось добиться синим за 9 лет. Перед нами два процессора: Core i7-2600K и Core i7-10700K. Отметим, что до сих пор огромное количество пользователей используют старые чипы в качестве игровых. Ребята на канале Benchmark решили выяснить, чего удалось добиться Intel за 9 лет прогресса. 

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Давайте подведём краткие итоги:

  • За 9 лет количество физических ядер выросло с 4-х до 8-ми
  • Также выросло и количество потоков – с 8-ми до 16-ти 
  • Существенно выросла тактовая частота – с 3.8 ГГц до 5.1 ц в режиме буста (до 4.7 ГГц на всех ядрах) 

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Как видите, время берёт своё. Разница между процессорами составляет около 80% при работе на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Это действительно много. В 2020 года такое отставание будет заметно невооружённым взглядом. А значит всем тем, кто до сих пор использует данный чип в качестве игрового, стоит задуматься об апгрейде. Даже бюджетный Core i3-10100 выглядит куда более перспективно. 


Важно отметить, что многие пользователи используют разогнанные варианты Core i7-2600K, поскольку процессор способен достигать высоких тактовых частот даже на воздухе. Он легко берёт 4.5 ГГц и выше, что даёт ему дополнительное увеличение быстродействия. 

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