Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии получат интегрированную графику Navi вместо устаревшей Vega
О планах Intel выпустить действительно мощные процессоры с конкурентоспособной интегрированной видеокартой, известно давно. Последние слухи подтверждают, что следующее поколение – Tiger Lake получит графику нового поколения, которая сможет обойти решения от AMD. В том же сегменте представлены и бюджетные решения – NVIDIA GeForce MX350, создающие дополнительную конкуренцию на рынке.
Всё это заставляет AMD идти на как можно более быстрое внедрение новых архитектур в производство. Так, текущее поколение APU Ryzen 4000 получило графику RX Vega. Как стало известно, уже в 2021 году нас ждут мощные гибридные процессоры 5000-й серии, построенные на GPU Navi. Информации о конкретных моделях и технических характеристиках всё ещё нет. На самом деле ещё слишком рано, и даже в самой AMD всё находится только на этапе проектирования. Но тот факт, что вместо устаревшей Vega мы получим более продвинутую Navi, позволяет надеяться, что конкуренция в 2021 году приведёт к большому выбору, а также снижению цен на актуальные производительные решения от всех трёх компаний.
рекламаОтметим, что ранее ходили слухи о появлении технологии трассировки лучей в гибридных процессорах 5000-й серии. Информации об этом в текущей утечке нет, но перспектива ей появления всё ещё сохраняется.
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