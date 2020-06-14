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Red Dead Redemption 2 несомненно является одной из лучших игр последних лет. После её выхода на ПК миллионы владельцев компьютеров смогли прикоснуться к этому шедевру. На первых этапах Red Dead Redemption 2 получила откровенно завышенную цену, которая стала опускаться только совсем недавно. Что любопытно, игра до сих пор не взломана. Чего не скажешь об её идейной наследнице – Desperados III.

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Действия хардкорной Desperados III развиваются на диком западе. Вам придётся грабить поезда, штурмовать ранчо и проводить часы за излюбленным занятием ковбоев – охотой за головами. Здесь вам и харизматичные герои и детально проработанный игровой мир, а также интересные квесты и сюжет с множеством неожиданных поворотов. Одним словом, игра удалась. Десятки известных геймерских сайтов уже высказали свои положительные эмоции. Правда компания маленькая – всего 25 часов, но создатели обещают расширить игровой мир в дополнениях.

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Что же, игра должна выйти в продажу 16 июня. Многие уже сделали предзаказ и ждут назначенного часа. Что любопытно, на торрентах она появилась как минимум за 4 дня до релиза. Как такое могло случиться, неясно. Очень надеемся, что это не повлияет на основные продажи, ведь разработчики не стали жадничать, выставив довольно неплохую, как для начала продаж цену, которая несомненно упадёт на ближайшей распродаже.



