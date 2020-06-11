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Хардкорная РПГ от авторов Dragon Age: Origins и Mass Effec выходит в ранний доступ в Steam 16 июня

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О судьбе продолжения культовой серии Dragon Age: Origins ничего не известно, так же не ясно, выйдет когда-либо следующая часть Mass Effec. Пока боссы решают, как быть, креативный директор BioWare – Майк Лэйдлоу присоединился к небольшой команде разработчиков. В итоге на свет появилась Waylanders. 

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Это не столь амбициозный проект, как перечисленные выше тайтлы, но он вполне может быть успешным. Майк лично допиливал новую игру, пытаясь превратить маленького гадкого утёнка во что-то действительно стоящее. На данном этапе Waylanders не блещет графической стороной. Так же не совсем понятно, о чём игра. Мало раскрыта боевая система и, вообще, мало что известно.

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16 июня она появится в раннем доступе в Steam. Авторы сообщают, что на первом этапе геймерам будет доступна только четверть игрового мира. Закрыты или не работают многие квесты, а неигровые персонажи могут вас игнорировать. Вам предлагается просто побегать по игровому миру. Если вас заинтересует трейлер, отправляйтесь на Кickstarter, где проект собрал 170 тысяч долларов. Там вас ждёт больше подробностей. 


Авторы рассказали, что купившие Waylanders в Steam получат доступ ко всему контенту, который со временем появится. Между тем, когда игра выйдет из раннего доступа, она станет дороже. Хотя, о том. Сколько проект будет стоить 16 июня, пока не известно. Если учитывать, сколько стоила Премиум-версия Waylanders на Кickstarter, то сумма может превысить ААА-проекты в разы. 

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