MSI дарит 40 долларов при покупке видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
Несмотря на то, что видеокарта AMD Radeon RX 5600 XT находится в продаже уже много месяцев, она так и не стала интересна широкому кругу покупателей. На самом деле данная модель может похвастать отличным соотношением цены и производительности, но по ряду причин геймеры выбирают NVIDIA GeForce RTX 2060. Видимо склады с красными картами переполнены, поскольку один из партнёров AMD устраивает раздачу денег всем, кто купит одну из таких видеокарт.
Условия просты: всем, кто с 15 мая по 31 июля купит две следующие модели видеокарт, выдадут два сертификата на скидку по 20 долларов в цифровом магазине Steam, позволяющих потратить эту сумму на своё усмотрение.
- MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
- MSI Radeon RX 5600 XT Mech OC
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Во всём этом есть одна проблема: по какой-то странной причине видеокарты, купленные на территории России, не участвуют в акции. Хотя соседняя Польша и Украина там присутствуют.
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В любом случае, если вы живёте именно в этих странах и покупали или планируете купить одну из таких видеокарт, обязательно пройдите регистрацию и получите свои 40 долларов. Это не перекрасит вашу карту в зелёный цвет, но точно позволит пополнить вашу коллекцию интересных игр.
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