Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несмотря на то, что видеокарта AMD Radeon RX 5600 XT находится в продаже уже много месяцев, она так и не стала интересна широкому кругу покупателей. На самом деле данная модель может похвастать отличным соотношением цены и производительности, но по ряду причин геймеры выбирают NVIDIA GeForce RTX 2060. Видимо склады с красными картами переполнены, поскольку один из партнёров AMD устраивает раздачу денег всем, кто купит одну из таких видеокарт.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Условия просты: всем, кто с 15 мая по 31 июля купит две следующие модели видеокарт, выдадут два сертификата на скидку по 20 долларов в цифровом магазине Steam, позволяющих потратить эту сумму на своё усмотрение.

MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X

MSI Radeon RX 5600 XT Mech OC

реклама

Во всём этом есть одна проблема: по какой-то странной причине видеокарты, купленные на территории России, не участвуют в акции. Хотя соседняя Польша и Украина там присутствуют.

реклама

В любом случае, если вы живёте именно в этих странах и покупали или планируете купить одну из таких видеокарт, обязательно пройдите регистрацию и получите свои 40 долларов. Это не перекрасит вашу карту в зелёный цвет, но точно позволит пополнить вашу коллекцию интересных игр.