Производители материнских плат для процессоров AMD Ryzen занижают показатели энергопотребления CPU с целью увеличения производительности системы
Все производители материнских плат производят незначительные манипуляции, так или иначе повышающие производительность и стабильность системы. В случае с Intel такая практика одобряется и не несёт никакой опасности, поскольку всё, что можно было заблокировать – было заблокировано производителем чипа. Совсем иная ситуация с AMD. Новое расследование на форуме HWiNFO доказало, что некоторые производители материнских плат на чипсете Х570 тайно манипулировали значением энергопотребления процессора.
Процессоры Ryzen устроены таким образом, что для получения сведений о своём энергопотреблении они обращаются к VRM материнской платы. Известно, что как минимум два производителя материнских плат сознательно занижали это значение, повышая производительность процессоров. Например, если в режиме нагрузки процессор получил информацию, что он всего на 50% использует лимит энергопотребления, то он автоматически начнёт брать больше. Так, как на изображении ниже.
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Такой подход негативно сказывается на долговечности процессора. Мало того, это было сделано тайно и при помощи обычных инструментов не может быть выявлено. На сайте HWiNFO есть небольшая программа, которая позволяет выяснить, есть ли проблемы у вашей материнской платы с занижением показателей энергопотребления.
рекламаP.S. Мы не будем указывать конкретных производителей, поскольку информация не является на 100% проверенной.
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