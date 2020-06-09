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Уже много лет геймеры со стажем спорят о том, выйдет или нет продолжение культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Время от времени нам подбрасывают сомнительные скриншоты и кормят обещаниями. Судя по тому, с какой скоростью движется проект, он скорее мёртв, чем жив, но это не точно. Как бы то ни было, наш сегодняшний материал не касается многострадального S.T.A.L.K.E.R.2.

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Как стало известно, энтузиаст активно работает над переносом культовой игры на движок Unreal Engine 4. Мало того, он планирует реализовать трассировку лучей, сделав всеми любимый S.T.A.L.K.E.R. ещё более атмосферным.

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На данный момент завершены несколько уровней. Модифицирован ИИ, а также добавлено множество текстур, анимации и многое другое. Кроме того, автор планирует добавить несколько новых фишек. Например, при ходьбе главный герой будет издавать шум, что при быстром передвижении непременно привлечёт внимание мирно отдыхающих на радиоактивной полянке монстров. О сроках выхода проекта не сообщается. Мы оставляем ссылку , где каждый может поддержать энтузиаста не только похвалой, но и личным взносом.



Ещё больше роликов можно найти на канале автора модификации. Отметим, что в данный момент к реализации тех или иных моментов новой модификации есть вопросы. Однако, всё может измениться ближе к релизу, если таковой состоится.

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