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В последнее время продажи недорогих смартфонов линеек Galaxy A и Galaxy M растут. На самом деле их нельзя назвать недорогими, поскольку зачастую модели от Xiaomi при более продвинутых характеристиках стоят дешевле. Но, как известно, большинство покупателей ориентируется исключительно на бренд. В этом отношении Samsung занимает одно из лидирующих мест по народной любви и уважению.

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Некоторые аналитики говорят, что смартфоны этих линеек стоят так дёшево, так как производятся не на заводах в Южной Корее. Судя по всему, скоро всем станет ясно, как Samsung планирует компенсировать отличное соотношение цены и производительности. Сообщается, что бюджетные модели серий Galaxy A и Galaxy M начнут показывать рекламу.

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Что любопытно, пропустить её будет невозможно. Всё дело в том, что она будет появляться на экране разблокировки. Это значит, что перед получением доступа к своему телефону вам придётся посмотреть небольшой ролик, длиной в 15 секунд. Для пользователей из России есть хорошие новости: для начала рекламу получат жители Индии и Китая, поскольку для них цена на эти смартфоны просто смешная. Если индусы не начнут бунтовать, то после них смотреть рекламу на экране блокировки будут и другие владельцы бюджетников от Samsung. Что же, теперь стало ясно, что за субсидирование смартфонов будут платить сами их владельцы, часами просматривая навязчивую рекламу.

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