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Несколько раз в год мы можем изучить глобальный рынок процессоров и узнать, как обстоят дела у каждого из производителей. Именно поэтому мы чаще всего ориентируемся на сведения аналитических компаний, которые позволяют сделать вывод, что Intel лидирует на всех направлениях с большим отрывом. Даже на направлении настольных компьютеров дела у AMD идут совсем не так, как хотелось фанатам компании. Совсем иначе положение у красных в немецкой рознице. Сегодня у нас есть данные магазина Mindfactory, способные удивить неподготовленных читателей.

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Без лишних слов: самым популярным процессором стал AMD Ryzen 5 3600. Эта модель была отгружена в количестве 1 700 единиц, побив очередной рекорд. Следом идут другие популярные чипы красной команды, демонстрируя впечатляющие результаты, которые вы можете рассмотреть в таблице ниже.

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Первые 7 мест занимают процессоры AMD, и только на 8 месте расположился Intel Core i7-9700K, который был куплен в количестве 170 штук, что в 10 раз меньше самой популярной модели в списке. Совсем плохо идут дела у новой линейки Intel Core 10-го поколения. Единственный представитель, который прорвался в ТОП-15, оказался Core i7-10700K, продажи которого остановились на отметке 50 штук. Это в 34 раза меньше суперпопулярного Ryzen 5 3600.

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Общие показатели таковы: 87.25% продаж за AMD и 12.75% за Intel. Это сокрушительная победа. Будем надеяться, что покупатели по всему миру оценят процессоры от Лизы Су, и похожая ситуация будет развиваться по всему миру.

P.S. Данные предоставлены за прошлую неделю (1-7 июня).