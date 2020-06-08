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Чаще всего мы предлагаем вам посмотреть на тесты наиболее близких по производительности процессоров или видеокарт. Они могут находиться в разных ценовых категориях, но от этого разница между ними становится только интереснее. Сегодня у нас два совершенно разных процессора. Один из них – флагманский 10-ядерный Core i9 10900К, стоимость которого сейчас стартует с 600 долларов, доходя до 750 и выше в разных регионах. Другой – самый младший процессор в новой линейке 4-ядерный Core i3 10100, который уже сейчас можно встретить в продаже за 130 долларов.

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Эксперты канала Benchmark взяли 16 Гб памяти DDR4 3000 МГц / для i9 – 3600 МГц, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и, поставив максимальные настройки графики в разрешении 1080р, попытались выяснить, есть ли смысл переплачивать 500 долларов за самый продвинутый геймерский процессор 2020 года.

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Прежде всего нужно понимать, что для младшей версии созданы идеальные условия. У чипа материнская плата на чипсете Z490, что позволило установить быструю память. Мало того, он получил самую быструю видеокарту, что также вряд ли возможно, поскольку покупатели бюджетных процессоров не могут себе позволить такие дорогие видеокарты. Тем не менее, можно сказать, что это тестирование раскрыло весь потенциал Core i3 10100. А он у него, как выяснилось, немалый.

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Есть ли смысл переплачивать 500 долларов за 10-ядерный Core i9 10900К, пусть решат наши читатели, поскольку здесь всё упирается в платёжеспособность каждого отдельно взятого геймера. Что до результатов, то они демонстрируют, что разница между самой быстрой и самой медленной моделью линейки не превышает 30%. Это крайне низкий показатель за 5.3 ГГц в режиме буста и TDP на уровне 250 и выше Вт.