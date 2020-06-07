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Стабильная версия Android 10 для смартфона Redmi Note 8 Prо вышла ещё в конце февраля. Не так давно география MIUI 11 на последней версии мобильной операционной системы была расширена на европейских пользователей. Одновременно с этим вышла глобальная версия для этого аппарата. Удивительно, но большая часть пользователей до сих пор продолжают сидеть на Android 9.

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25 мая появилась так называемая Beta Global Stable на MIUI 11 под кодовым именем: V11.0.4.0.QGGMIXM». Данная сборка основана на Android 10 и включает все обновления безопасности. Те, кому посчастливилось поймать на свои телефоны эту прошивку, сообщают, что она весила 2 Гб. Предварительно Xiaomi сообщила, что все пользователи смогут её получить только после того, как компания будет уверена, что она не содержит ошибок.

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Тестирование изрядно затянулось. Сообщается, что в новой версии устранены все известные ранее недоработки. Что любопытно, для некоторых смартфонов уже начала выходить стабильная версия MIUI 12. В итоге несколько дней назад на официальном форуме Mi Community появилась информация о выходе глобальной MIUI 11 на Android 10 уже на следующей неделе (8-14 июня). Это отличная информация, поскольку это действительно очень популярный смартфон, который завоевал много поклонников.

Самые нетерпеливые могут скачать предыдущую глобалку в ручном режиме здесь.