Стало известно, когда Xiaomi Redmi Note 8 Prо получит глобальную MIUI 11 на Android 10
Стабильная версия Android 10 для смартфона Redmi Note 8 Prо вышла ещё в конце февраля. Не так давно география MIUI 11 на последней версии мобильной операционной системы была расширена на европейских пользователей. Одновременно с этим вышла глобальная версия для этого аппарата. Удивительно, но большая часть пользователей до сих пор продолжают сидеть на Android 9.
25 мая появилась так называемая Beta Global Stable на MIUI 11 под кодовым именем: V11.0.4.0.QGGMIXM». Данная сборка основана на Android 10 и включает все обновления безопасности. Те, кому посчастливилось поймать на свои телефоны эту прошивку, сообщают, что она весила 2 Гб. Предварительно Xiaomi сообщила, что все пользователи смогут её получить только после того, как компания будет уверена, что она не содержит ошибок.
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рекламаТестирование изрядно затянулось. Сообщается, что в новой версии устранены все известные ранее недоработки. Что любопытно, для некоторых смартфонов уже начала выходить стабильная версия MIUI 12. В итоге несколько дней назад на официальном форуме Mi Community появилась информация о выходе глобальной MIUI 11 на Android 10 уже на следующей неделе (8-14 июня). Это отличная информация, поскольку это действительно очень популярный смартфон, который завоевал много поклонников.
Самые нетерпеливые могут скачать предыдущую глобалку в ручном режиме здесь.
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