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Для игры Ведьмак 3 созданы тысячи различных модификаций. Часть из них бесполезна, поскольку является чьей-то пробой пера и изменяет цвет одежды или добавляет новое оружие. Пожалуй, наиболее интересны модификации, которые улучшают уровень графики и детализацию текстур. Именно о таком моде и пойдёт сегодня речь.

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The Witcher 3 HD Reworked Project позволяет игре пятилетней давности выглядеть не хуже ААА-проектов 2020 года. Автор пишет, что многие объекты перерисовывались практически с нуля. Ему удалось добиться невероятной детализации без ущерба для производительности. Что не менее важно – новые текстуры не нарушают общий художественный стиль игры, как это делают похожие моды. Всё сделано в соответствие с видением игровой вселенной самими разработчиками.

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Улучшениям подверглись практически все аспекты игры: скалы, вода, строения и замки. Не остались без внимания НПС и монстры, которые теперь стали ещё более устрашающими, чем в оригинальной версии игры. Настройки отлично масштабируются до 4К. По словам автора проекта, изменения будут видны начиная с разрешения 1080р. Отметим, что это одна из наиболее популярных модификаций, которая пользуется огромным вниманием со стороны фанатского сообщества.



Как это часто случается, пользователи не спешат расставаться с деньгами, предпочитая получать всё бесплатно. Мы размещаем ссылку на модификацию, а также на страницу, где можно поддержать автора, которые делает действительно стоящий контент.

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